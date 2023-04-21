Німеччина припинить розміщення системи ППО Patriot у Польщі та Словаччині: коли це трапиться
Вже цього року німецькі військові завершать роботу підрозділів протиоборони Patriot в країнах-членах НАТО Словаччині та Польщі. У Берліні заявили, що намагаються найкращим чином використовувати свої обмежені військові ресурси.
Про це пише Reuters.
Коли припинять розміщення системи ППО Patriot у Польщі та Словаччині
Зазначається, що розгортання в Польщі має завершитися в червні, а розгортання в Словаччині закінчиться до кінця року.
"Країни були проінформовані про плани", — сказав прессекретар міністерства оборони Німеччини.
Що передувало
Берлін запропонував розгорнути три свої підрозділи Patriot у Польщі, щоб допомогти захистити її повітряний простір минулого року після того, як двоє чоловіків загинули в результаті вильоту ракети, яка влучила в польське село Пшеводов минулого листопада.
Німеччина відправила перші два з трьох одиниць до Польщі в січні, а система протиповітряної оборони Patriot почала надходити до Словаччини з країн-партнерів НАТО в березні минулого року, незабаром після початку війни в Україні, щоб допомогти зміцнити оборону східного флангу НАТО.
Що відомо про систему ППО Patriot
Зенітно-ракетна система (ЗРК), основна у своєму роді, що використовується армією Сполучених Штатів і кількома союзними державами. Patriot використовує передові ракети-перехоплювачі з повітря та високоефективні радіолокаційні системи.
Patriot була однією з перших тактичних систем у Міністерстві оборони США, яка використовувала летальну автономію в бою.
Нагадаємо, 18 квітня, уряд Німеччини повідомив, що надав Україні систему ППО Patriot та ракети для нього. Ця допомога була надана протягом останнього тижня.
Окрім того, в пакет допомоги від Берліна увійшли 16 вантажівок Zetros та два автомобілі для прикордонників.