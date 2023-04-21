Німеччина припинить розміщення системи ППО Patriot у Польщі та Словаччині: коли це трапиться

Німецькі солдати йдуть біля транспортних засобів конвою, коли мобільні зенітно-ракетні системи Patriot транспортують до Польщі з Гноїна, Німеччина, 23 січня 2023 р. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Вже цього року німецькі військові завершать роботу підрозділів протиоборони Patriot в країнах-членах НАТО Словаччині та Польщі. У Берліні заявили, що намагаються найкращим чином використовувати свої обмежені військові ресурси.

Про це пише Reuters.

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Зазначається, що розгортання в Польщі має завершитися в червні, а розгортання в Словаччині закінчиться до кінця року.

"Країни були проінформовані про плани", — сказав прессекретар міністерства оборони Німеччини.

Що передувало

Берлін запропонував розгорнути три свої підрозділи Patriot у Польщі, щоб допомогти захистити її повітряний простір минулого року після того, як двоє чоловіків загинули в результаті вильоту ракети, яка влучила в польське село Пшеводов минулого листопада.

Німеччина відправила перші два з трьох одиниць до Польщі в січні, а система протиповітряної оборони Patriot почала надходити до Словаччини з країн-партнерів НАТО в березні минулого року, незабаром після початку війни в Україні, щоб допомогти зміцнити оборону східного флангу НАТО.

Що відомо про систему ППО Patriot

Зенітно-ракетна система (ЗРК), основна у своєму роді, що використовується армією Сполучених Штатів і кількома союзними державами. Patriot використовує передові ракети-перехоплювачі з повітря та високоефективні радіолокаційні системи.

Patriot була однією з перших тактичних систем у Міністерстві оборони США, яка використовувала летальну автономію в бою.

Нагадаємо, 18 квітня, уряд Німеччини повідомив, що надав Україні систему ППО Patriot та ракети для нього. Ця допомога була надана протягом останнього тижня.

Окрім того, в пакет допомоги від Берліна увійшли 16 вантажівок Zetros та два автомобілі для прикордонників.