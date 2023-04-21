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Германия прекратит размещение системы ПВО Patriot в Польше и Словакии: когда это произойдет

21 апреля 2023 12:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Германия прекратит размещение системы ПВО Patriot в Польше и Словакии: когда это произойдет
Немецкие солдаты идут у транспортных средств конвоя, когда мобильные зенитно-ракетные системы Patriot транспортируют в Польшу из Гнойна, Германия, 23 января 2023 г. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Уже в этом году немецкие военные завершат работу подразделений противообороны Patriot в странах-членах НАТО в Словакии и Польше. В Берлине заявили, что пытаются наилучшим образом использовать свои ограниченные военные ресурсы.

Об этом пишет Reuters.

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Когда прекратят размещение системы ПВО Patriot в Польше и Словакии

Отмечается, что размещение в Польше должно завершиться в июне, а в Словакии размещение истечет к концу года.

"Страны были проинформированы о планах", — сказал пресс-секретарь министерства обороны Германии.

Что предшествовало

Берлин предложил развернуть три своих подразделения Patriot в Польше, чтобы помочь защитить ее воздушное пространство в прошлом году после того, как двое мужчин погибли в результате вылета ракеты, попавшей в польское село Пшеводов в прошлом ноябре.

Германия отправила первые две из трех единиц в Польшу в январе, а система противовоздушной обороны Patriot начала поступать в Словакию из стран-партнеров НАТО в марте прошлого года, вскоре после начала войны в Украине, чтобы помочь укрепить оборону восточного фланга НАТО.

Что известно о системе ПВО Patriot

Зенитно-ракетная система (ЗРК), основная в своем роде, используемая армией Соединенных Штатов и несколькими союзными государствами. Patriot использует передовые ракеты-перехватчики из воздуха и высокоэффективные радиолокационные системы.

Patriot была одной из первых тактических систем в Министерстве обороны США, использовавшей летальную автономию в бою.

Напомним, 18 апреля, правительство Германии сообщило, что предоставило Украине систему ПВО Patriot и ракеты для него. Эта помощь была оказана в течение последней недели.

Кроме того, в пакет помощи от Берлина вошли 16 грузовиков Zetros и два автомобиля для пограничников.

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