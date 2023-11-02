Німеччина спростила умови працевлаштування для біженців з України

Біженці з України. Фото: AP

Уряд Німеччини схвалив зміни щодо спрощення процедури працевлаштування для біженців або тих, хто має відтерміновану депортацію. Для них послаблять вимоги до знання німецької, а також запропонують додаткове навчання.

Про це пише DW.

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Тим особам, яким відтермінували депортацію з Німеччини, має надаватися дозвіл на працевлаштування. А біженцям, які перебувають у пунктах первинного приймання мігрантів, заборону на роботу скасують вже за шість місяців (раніше вона діяла дев'ять місяців).

У пакеті законодавчих змін, який спрощує працевлаштування біженців, розглядають також питання доступу до ринку праці українців, які прибули до Німеччини після повномасштабного вторгнення РФ.

Уряд пропонує прискорити інтеграцію десятків тисяч таких громадян на ринку праці. Вони отримають додаткове навчання, а вимоги до знання німецької мови послаблять.

Видання також пише, що з понад мільйона українців, які виїхали до Німеччини через війну, працездатними є 52%. Працевлаштовані 196,7 тис., але 42 тис. з них зайняті на роботах, які не підлягають сплаті внесків на соціальне страхування.

Нагадаємо, що Організація з економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт, в якому йдеться про працевлаштування українців за кордоном. А саме про країни, де нашим землякам легше знайти роботу.