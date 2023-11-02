Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Німеччина спростила умови працевлаштування для біженців з України arrow

Німеччина спростила умови працевлаштування для біженців з України

2 листопада 2023 18:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Німеччина спростила умови працевлаштування для біженців з України
Біженці з України. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Уряд Німеччини схвалив зміни щодо спрощення процедури працевлаштування для біженців або тих, хто має відтерміновану депортацію. Для них послаблять вимоги до знання німецької, а також запропонують додаткове навчання.

Про це пише DW.

Читайте також:

Працевлаштування біженців у Німеччині

Тим особам, яким відтермінували депортацію з Німеччини, має надаватися дозвіл на працевлаштування. А біженцям, які перебувають у пунктах первинного приймання мігрантів, заборону на роботу скасують вже за шість місяців (раніше вона діяла дев'ять місяців).

У пакеті законодавчих змін, який спрощує працевлаштування біженців, розглядають також питання доступу до ринку праці українців, які прибули до Німеччини після повномасштабного вторгнення РФ.

Уряд пропонує прискорити інтеграцію десятків тисяч таких громадян на ринку праці. Вони отримають додаткове навчання, а вимоги до знання німецької мови послаблять.

Видання також пише, що з понад мільйона українців, які виїхали до Німеччини через війну, працездатними є 52%. Працевлаштовані 196,7 тис., але 42 тис. з них зайняті на роботах, які не підлягають сплаті внесків на соціальне страхування.

Нагадаємо, що Організація з економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт, в якому йдеться про працевлаштування українців за кордоном. А саме про країни, де нашим землякам легше знайти роботу. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Новина з відео

07:15 Шикарний пиріг за бабусиними рецептом, який смачніший за торт

Актуальне по темі