Германия упростила условия трудоустройства для беженцев из Украины

Беженцы из Украины. Фото: AP

Правительство Германии одобрило изменения об упрощении процедуры трудоустройства для беженцев или имеющих отсроченную депортацию. Для них ослабят требования к знанию немецкого, а также предложат дополнительное обучение.

Об этом пишет DW.

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Тем лицам, которым отсрочили депортацию из Германии, должно быть предоставлено разрешение на трудоустройство. А беженцам, которые находятся в пунктах первоначального приема мигрантов, запрет на работу отменят уже через шесть месяцев (ранее он действовал девять месяцев).

В пакете законодательных изменений, упрощающем трудоустройство беженцев, рассматриваются также вопросы доступа к рынку труда украинцев, прибывших в Германию после полномасштабного вторжения РФ.

Правительство предлагает ускорить интеграцию десятков тысяч граждан на рынке труда. Они получат дополнительную учебу, а требования к знанию немецкого языка ослабят.

Издание также пишет, что из более миллиона украинцев, выехавших в Германию из-за войны, трудоспособны 52%. Трудоустроено 196,7 тыс., но 42 тыс. из них заняты на работах, не подлежащих уплате взносов на социальное страхование.

Напомним, что Организация по экономическому сотрудничеству и развитию обнародовала отчет, в котором говорится о трудоустройстве украинцев за границей. А именно о странах, где нашим землякам легче найти работу.