Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Німеччина ставить ультиматум Вірменії: та не повинна допомагати РФ уникати санкцій arrow

Німеччина ставить ультиматум Вірменії: та не повинна допомагати РФ уникати санкцій

14 квітня 2023 22:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Німеччина ставить ультиматум Вірменії: та не повинна допомагати РФ уникати санкцій
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Європейський Союз запідозрили Вірменію і деякі інші країни в допомозі РФ уникати санкції.  Навіть з'явилася ідея покарати ті країни, які допомагають у цьому Москві. Так, Німеччина зажадала від Вірменії перекрити паралельний імпорт і банківські перекази в Російську Федерацію.

Про це пише видання Hraparak

Читайте також:

Як повідомляється, після візиту до Берліна прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян доручив голові Центробанку, членам уряду та Голові Комітету держдоходів суворо дотримуватися західних санкцій проти Росії.

 Крім того, посилено контроль за банківськими операціями російських клієнтів.

Відомо, що Пашинян у Німеччині запевняв, що Вірменія не допомагає Росії уникати санкції.

"Ми зацікавлені в налагодженні відносин з ЄС. Що стосується чуток про обхід санкцій, то повинен підкреслити, що це не більше ніж чутки. Реальність якраз протилежна", — заявив прем'єр Вірменії.

Чим цікава Вірменії Німеччина

У 2022 році експорт з Німеччини до Вірменії збільшився в 2,5 рази і склав 450 мільйонів євро, а ось імпорт збільшився на 35% і склав 100 мільйонів євро.

Єреван закуповував переважно транспортні засоби, будівельну та сільськогосподарську техніку, обладнання та товари для переробних підприємств.

Позиція Вірменії щодо війни в Україні

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Вірменія практично стала хабом задля уникнення санкцій проти Росії.

Пашинян з 24 лютого 2022 року чотири рази відвідував РФ, п'ять разів зустрічався з Путіним і 15 разів говорив по телефону.

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на передачу винищувачів для України. Йдеться про літаки МіГ-29. Поки невідомо, скільки літаків отримають українські військові. 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB