Німеччина ставить ультиматум Вірменії: та не повинна допомагати РФ уникати санкцій

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Фото: REUTERS

Європейський Союз запідозрили Вірменію і деякі інші країни в допомозі РФ уникати санкції. Навіть з'явилася ідея покарати ті країни, які допомагають у цьому Москві. Так, Німеччина зажадала від Вірменії перекрити паралельний імпорт і банківські перекази в Російську Федерацію.

Про це пише видання Hraparak.

Читайте також:

Як повідомляється, після візиту до Берліна прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян доручив голові Центробанку, членам уряду та Голові Комітету держдоходів суворо дотримуватися західних санкцій проти Росії.

Крім того, посилено контроль за банківськими операціями російських клієнтів.

Відомо, що Пашинян у Німеччині запевняв, що Вірменія не допомагає Росії уникати санкції.

"Ми зацікавлені в налагодженні відносин з ЄС. Що стосується чуток про обхід санкцій, то повинен підкреслити, що це не більше ніж чутки. Реальність якраз протилежна", — заявив прем'єр Вірменії.

Чим цікава Вірменії Німеччина

У 2022 році експорт з Німеччини до Вірменії збільшився в 2,5 рази і склав 450 мільйонів євро, а ось імпорт збільшився на 35% і склав 100 мільйонів євро.

Єреван закуповував переважно транспортні засоби, будівельну та сільськогосподарську техніку, обладнання та товари для переробних підприємств.

Позиція Вірменії щодо війни в Україні

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Вірменія практично стала хабом задля уникнення санкцій проти Росії.

Пашинян з 24 лютого 2022 року чотири рази відвідував РФ, п'ять разів зустрічався з Путіним і 15 разів говорив по телефону.

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на передачу винищувачів для України. Йдеться про літаки МіГ-29. Поки невідомо, скільки літаків отримають українські військові.