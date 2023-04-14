Германия ставит ультиматум Армении: та не должна помогать РФ избегать санкций

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: REUTERS

Европейский Союз заподозрили Армению и некоторые другие страны в помощи РФ избегать санкций. Даже возникла мысль наказать те страны, которые помогают в этом Москве. Так, Германия потребовала от Армении перекрыть параллельный импорт и банковские переводы в Российскую Федерацию.

Об этом пишет издание Hraparak.

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Как сообщается, после визита в Берлин премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил главе Центробанка, членам правительства и Главе Комитета госдоходов строго соблюдать западные санкции против России.

Кроме того, ужесточен контроль за банковскими операциями российских клиентов.

Известно, что Пашинян в Германии уверял, что Армения не помогает России избегать санкций.

"Мы заинтересованы в налаживании отношений с ЕС. Что касается слухов об обходе санкций, то должен подчеркнуть, что это не более чем слухи. Реальность как раз противоположна" , — заявил премьер Армении.

Чем интересна Армении Германия

В 2022 году экспорт из Германии в Армению вырос в 2,5 раза и составил 450 миллионов евро, а вот импорт возрос на 35% и составил 100 миллионов евро.

Ереван закупал преимущественно транспортные средства, строительную и сельскохозяйственную технику, оборудование и товары для перерабатывающих предприятий.

Позиция Армении по поводу войны в Украине

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину Армения практически стала хабом по избежанию санкций против России.

Пашинян с 24 февраля 2022 года четырежды посещал РФ, пять раз встречался с Путиным и 15 раз говорил по телефону.

Напомним, правительство Германии одобрило заявку Польши на передачу истребителей для Украины. Речь идет о самолетах МиГ-29. Пока неизвестно, сколько самолетов получат украинские военные.