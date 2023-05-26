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Німеччина у Литві розмістить комплекси Patriot для охорони саміту НАТО

26 травня 2023 23:38
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Німеччина у Литві розмістить комплекси Patriot для охорони саміту НАТО
Комплекси Patriot. Фото: повітряні сили США
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У Вільнюсі 11-12 липня пройде саміт НАТО. Для захисту Німеччина перекине зі Словаччини до Литви зенітні ракетні комплекси Patriot.

Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини у своєму Twitter.

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Зазначається, що Німеччина прийняла рішення про перекидання комплексів Patriot до Литви через прохання Альянсу.

"Маючи різноманітні можливості, Бундесвер зробить значний внесок у забезпечення безпеки саміту НАТО. Це ще раз показує: ми гнучкі і коли ми вам потрібні, ви можете покластися на Німеччину в Альянсі. Разом з нашими союзниками ми демонструємо солідарність і єдність усередині та зовні", — зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

У Словаччині німецької системи ППО Patriot розмістили після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 травня, посол України у Німеччині Олексій Макеєв опублікував фото на фоні військової техніки. Він повідомив, що пускові установки Iris-T SLM/SLS, які знаходяться за його спиною, скоро будуть в Україні. 

У середу, 24 травня, посол України в Німеччині Олексій Макеєв анонсував, що скоро танки Leopard передадуть до українських військових. Також він опублікував відео з військовою технікою.

У вівторок, 23 травня, Федеральний уряд Німеччини оголосив, що оновив перелік військової допомоги для України. Туди, зокрема, увійшли дрони, автомобільна техніка та радар ППО TRML-4D.

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