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Германия в Литве разместит комплексы Patriot для охраны саммита НАТО

26 мая 2023 23:38
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Германия в Литве разместит комплексы Patriot для охраны саммита НАТО
Комплексы Patriot. Фото: воздушные силы США
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В Вильнюсе 11-12 июля пройдет саммит НАТО. Для защиты Германия перебросит из Словакии в Литву зенитные ракетные комплексы Patriot.

Об этом сообщает Министерство обороны Германии в своем Twitter.

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Перемещение Patriot

Отмечается, что Германия приняла решение о перемищении комплексов Patriot в Литву по просьбе Альянса.

"Имея различные возможности, Бундесвер внесет значительный вклад в обеспечение безопасности саммита НАТО. Это еще раз показывает: мы гибки и когда вам нужны, вы можете положиться на Германию в Альянсе. Вместе с нашими союзниками мы демонстрируем солидарность и единство внутри и снаружи", — отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

В Словакии немецкую систему ПВО Patriot разместили после начала полномасштабной войны России против Украины.

Напомним, сегодня, 26 мая, посол Украины в Германии Алексей Макеев опубликовал фото на фоне военной техники. Он сообщил, что находящиеся за его спиной пусковые установки Iris-T SLM/SLS скоро будут в Украине.

В среду, 24 мая, посол Украины в Германии Алексей Макеев анонсировал, что скоро танки Leopard передадут украинским военным. Также он опубликовал видео с военной техникой.

Во вторник, 23 мая, Федеральное правительство Германии объявило, что обновило перечень военной помощи для Украины. Туда вошли дроны, автомобильная техника и радар ПВО TRML-4D.

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