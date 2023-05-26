Германия в Литве разместит комплексы Patriot для охраны саммита НАТО

Комплексы Patriot. Фото: воздушные силы США

В Вильнюсе 11-12 июля пройдет саммит НАТО. Для защиты Германия перебросит из Словакии в Литву зенитные ракетные комплексы Patriot.

Об этом сообщает Министерство обороны Германии в своем Twitter.

Читайте также:

Перемещение Patriot

Отмечается, что Германия приняла решение о перемищении комплексов Patriot в Литву по просьбе Альянса.

"Имея различные возможности, Бундесвер внесет значительный вклад в обеспечение безопасности саммита НАТО. Это еще раз показывает: мы гибки и когда вам нужны, вы можете положиться на Германию в Альянсе. Вместе с нашими союзниками мы демонстрируем солидарность и единство внутри и снаружи", — отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

В Словакии немецкую систему ПВО Patriot разместили после начала полномасштабной войны России против Украины.

Auf Anfrage des Bündnisses wird 🇩🇪 einen umfangreichen Beitrag zum Schutz des #NATO -Gipfels in Vilnius im Juli 2023 leisten. Вот die Kräfte der #Patriot - Mission in der Slowakei werden hierzu beitragen. Die dortige Multinationale Air и Missile Defence Task Force wird beendet👇 pic.twitter.com/TD6Pu50vZZ — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) May 26, 2023

Напомним, сегодня, 26 мая, посол Украины в Германии Алексей Макеев опубликовал фото на фоне военной техники. Он сообщил, что находящиеся за его спиной пусковые установки Iris-T SLM/SLS скоро будут в Украине.

В среду, 24 мая, посол Украины в Германии Алексей Макеев анонсировал, что скоро танки Leopard передадут украинским военным. Также он опубликовал видео с военной техникой.

Во вторник, 23 мая, Федеральное правительство Германии объявило, что обновило перечень военной помощи для Украины. Туда вошли дроны, автомобильная техника и радар ПВО TRML-4D.