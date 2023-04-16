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Німеччина відключила від мережі останні працюючі АЕС

16 квітня 2023 11:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Німеччина відключила від мережі останні працюючі АЕС
Атомні електростанції у Німеччині. Фото: Reuters/ ANGELIKA WARMUTH
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч на неділю, 16 квітня, Німеччина відключила від мережі останні три працюючі атомні електростанції (АЕС) — Isar 2 у Баварії, Neckarwestheim 2 у Баден-Вюртемберзі та Emsland у Нижній Саксонії. Цей історичний крок викликав мітинги противників атомної енергетики у Берліні та інших містах, а також призвів до виходу на вулиці людей, які виступають проти закриття АЕС.

Про це пише DW.

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Відключення АЕС

Рішення про поступову відмову Німеччини від ядерної енергетики було прийнято давно, проте дискусії про її плюси та мінуси продовжуються.

Міністерство охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки ФРН впевнене, що відмова від атомної енергетики зробить Німеччину безпечнішою. Представник "Союз-90"/Зелені" наголосила, що ризики, пов'язані з атомною енергетикою, не піддаються контролю у разі аварії. Своєю чергою, партія Зелених заявила, що вихід з ядерної енергетики означає початок зміни на відновлювані джерела енергії.

Проте генеральний секретар Вільної демократичної партії Німеччини висловив думку, що технології ядерного поділу можуть мати майбутнє у Німеччині. Він закликав не відмовлятися від ядерної енергетики повністю і продовжувати дослідження в галузі ядерного синтезу та використання нових технологій ядерного поділу, які будуть безпечнішими.

Загалом відмова від атомної енергетики стала важливим кроком в енергетичній політиці Німеччини. Однак, як свідчать думки різних сторін, питання про те, як забезпечити енергетичну безпеку та стійкість у майбутньому, залишається відкритим.

Нагадаємо, що російські окупанти на Запорізькій атомній електростанції готуються блокувати персонал станції. Ймовірно, людей не відпустять після однієї із робочих змін.

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