Атомные электростанции в Германии. Фото: Reuters/ ANGELIKA WARMUTH

В ночь на воскресенье, 16 апреля, Германия отключила от сети последние три работающие атомные электростанции (АЭС) — Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии. Этот исторический шаг вызвал митинги противников атомной энергетики в Берлине и других городах, а также привел к выходу на улицы людей, выступающих против закрытия АЭС.

Об этом пишет DW.

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Решение о постепенном отказе Германии от ядерной энергетики было принято давно, однако дискуссии о ее плюсах и минусах продолжаются.

Министерство охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ уверено, что отказ от атомной энергетики сделает Германию более безопасной. Представитель "Союз-90"/Зеленые" подчеркнула, что риски, связанные с атомной энергетикой, не поддаются контролю в случае аварии. В свою очередь, партия Зеленых заявила, что выход из ядерной энергетики означает начало смены на возобновляемые источники энергии.

Однако генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии выразил мнение, что технологии ядерного разделения могут иметь будущее в Германии. Он призвал не отказываться от ядерной энергетики полностью и продолжать исследования в области ядерного синтеза и использования новых технологий ядерного разделения, которые будут более безопасными.

В целом, отказ от атомной энергетики стал важным шагом в энергетической политике Германии. Однако, как показывают мнения разных сторон, вопрос о том, как обеспечить энергетическую безопасность и устойчивость в будущем, остается открытым.

Напомним, что российские оккупанты на Запорожской атомной электростанции готовятся блокировать персонал станции. Вероятно, людей не отпустят после одной из рабочих смен.