Німеччина відновить виробництво боєприпасів для установок Gepard

Україна отримала від партнерів десятки установок Gepard

Німеччина відновить виробництво боєприпасів для зенітних установок Gepard, які раніше передали Україні. Німецький уряд вже уклав договір з компанією-виробником.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Reuters.

Позиція Німеччини

Пісторіус заявив, що виробництво боєприпасів незабаром розпочнеться.

"Ми швидко розпочнемо власне виробництво боєприпасів Gepard у Rheinmetall. Я дуже радий, що ми змогли гарантувати поставку цієї важливої частини ППО", — сказав він перед зустріччю з міністрами НАТО в Брюсселі.

Німеччина вже кілька місяців намагається знайти нові боєприпаси для зенітних гармат Gepard, які її власні військові зняли з озброєння в 2010 році.

Бразилія і Швейцарія, які мають боєприпаси до Gepard, раніше відмовилися постачати їх в Україну.

Плани щодо подальшої військової допомоги

Також глава Міноборони зазначив, що Німеччина збирається передати Україні ще дві системи ППО IRIS-T. Проте він не уточнив терміни постачання.

Що відомо про Gepard

Німецька зенітна самохідна установка. Призначена для безпосереднього прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на похилих відстанях від 100 м до 4 км і на висотах до 3 км, що летять зі швидкістю до 350—400 м/с, а також наземних (надводних) цілей на дальності до 4500 метрів з місця, з короткою зупинкою і в русі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з початку війни Німеччина надала Україні 30 зенітних самохідних установок Gepard. Системи стали ефективною зброєю проти іранських дронів.

Також відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.