Германия возобновит производство боеприпасов для установок Gepard

Украина получила от партнеров десятки установок Gepard

Германия возобновит производство боеприпасов для зенитных установок Gepard, ранее переданных Украине. Немецкое правительство уже заключило договор с компанией-производителем.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Reuters.

Позиция Германии

Писториус заявил, что производство боеприпасов в скором времени начнется.

"Мы быстро приступим к собственному производству боеприпасов Gepard в Rheinmetall. Я очень рад, что мы смогли гарантировать поставку этой важной части ПВО", — сказал он перед встречей с министрами НАТО в Брюсселе.

Германия уже несколько месяцев пытается найти новые боеприпасы для зенитных пушек Gepard, снятых ее собственными военными с вооружения в 2010 году.

Бразилия и Швейцария, имеющие боеприпасы к Gepard, ранее отказались поставлять их в Украину.

Планы дальнейшей военной помощи

Также глава Минобороны отметил, что Германия намерена передать Украине еще две системы ПВО IRIS-T. Однако он не уточнил сроки снабжения.

Что известно о Gepard

Немецкая зенитная самоходная установка. Предназначена для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных расстояниях от 100 до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 4500 метров. с места, с короткой остановкой и в движении.

Напомним, ранее стало известно, что с начала войны Германия предоставила Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard. Системы стали эффективным оружием против иранских дронов.

Также известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard2. Германия официально подтвердила свои намерения.