Німеччина вирішили повернути контроль на кордонах з трьома країнами

Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер. Фото: google.com

Німеччина вирішила відновити внутрішній прикордонний контроль з трьома країнами. Йдеться про Польщу, Чехію та Швейцарію.

Про це повідомляє Welt з посиланням на слова глави МВС Німеччини Ненсі Фезер.

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Фезер розповіла, що вона вже повідомила Єврокомісію про запровадження тимчасового внутрішнього прикордонного контролю на кордонах.

За її словами, рішення спочатку діє протягом десяти днів, починаючи від сьогодні, 16 жовтня 2023 року, і може бути продовжене на загальний термін до двох місяців. До того ж Німеччина вирішила продовжити контроль на сухопутному кордоні з Австрією на шість місяців. Він діє ще з 2015 року.

У міністерстві розповіли, що федеральна поліція тепер може використовувати ті ж ресурси на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією, які вона вже давно використовує на кордоні з Австрією.

Протягом останніх тижнів було збільшено кількість обшуків по всій прикордонній зоні та проведено спільні патрулювання з прикордонною поліцією Польщі та Чехії на їхній території. До того ж вже є спільний план таких дій зі Швейцарією. Фезер наголосила, що ці заходи потрібно продовжувати у тісній координації з сусідніми країнами.

"Бізнес контрабандистів стає все більш жорстоким і безпринципним. Жахлива смерть сімох людей, які були незаконно переправлені через німецько-австрійський кордон у п'ятницю ввечері, глибоко шокувала нас", — сказала вона.

За її словами, Німеччина потребує ефективного обмеження нелегальної міграції, щоб полегшити навантаження на муніципалітети.

У МВС кажуть, що на початок жовтня Федеральна поліція вже виявила близько 98 000 несанкціонованих в'їздів до Німеччини у 2023 році. Минулого року їх було 92 000.

Нагадаємо, серед українських біженців у Німеччині в три рази збільшилась кількість чоловіків порівняно з початком повномасштабної війни. Своєю чергою українські жінки з дітьми повертаються додому.

Також ми писали, що у вівторок, 10 жовтня, Міністерство оборони Німеччини оголосило про надання Україні "зимового пакета" військової допомоги. Його загальна вартість становить близько 1 мільярд євро.