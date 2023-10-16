Германия решила вернуть контроль на границах с тремя странами

Глава МВД Германии Нэнси Фезер. Фото: google.com

Германия решила восстановить внутренний пограничный контроль с тремя странами. Речь идет о Польше, Чехии и Швейцарии.

Об этом сообщает Welt со ссылкой на слова главы МВД Германии Нэнси Фезер.

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Восстановление контроля на границах

Фезер рассказала, что она уже сообщила Еврокомиссии о введении временного внутреннего пограничного контроля на границах.

По ее словам, решение сначала действует в течение десяти дней, начиная с сегодняшнего дня, 16 октября 2023 года, и может быть продлено на общий срок до двух месяцев. К тому же Германия решила продлить контроль на сухопутной границе с Австрией на шесть месяцев. Он действует с 2015 года.

В министерстве рассказали, что федеральная полиция теперь может использовать те же ресурсы на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией, которые она давно использует на границе с Австрией.

В последние недели было увеличено количество обысков по всей приграничной зоне и проведены совместные патрулирования с пограничной полицией Польши и Чехии на их территории. К тому же уже есть общий план таких действий со Швейцарией. Фезер подчеркнула, что эти меры следует продолжать в тесной координации с соседними странами.

"Бизнес контрабандистов становится все более жестоким и беспринципным. Ужасная смерть семи людей, незаконно переправленных через немецко-австрийскую границу в пятницу вечером, повергла нас в шок", — сказала она.

По ее словам, Германия нуждается в эффективном ограничении нелегальной миграции, чтобы облегчить нагрузку на муниципалитеты.

В МВД говорят, что на начало октября Федеральная полиция уже обнаружила около 98 000 несанкционированных въездов в Германию в 2023 году. В прошлом году их было 92 000.

Напомним, среди украинских беженцев в Германии в три раза увеличилось количество мужчин по сравнению с началом полномасштабной войны. В свою очередь, украинские женщины с детьми возвращаются домой.

Также мы писали, что во вторник, 10 октября, Министерство обороны Германии объявило о предоставлении Украине "зимнего пакета" военной помощи. Его общая стоимость составляет около 1 млрд евро.