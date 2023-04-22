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Німеччина вислала із країни російських дипломатів: реакція РФ

22 квітня 2023 15:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Німеччина вислала із країни російських дипломатів: реакція РФ
Посольство РФ у Німеччині. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Німеччина ухвалила рішення про масове видворення російських дипломатів із країни. Російське Міністерство закордонних справ висловило рішуче засудження цієї дії та назвало його демонстративною руйнацією російсько-німецьких відносин.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Росія заявила, що відповість на це рішення Німеччини дзеркально, називаючи його ворожим. Кремль планує значно обмежити кількість працівників німецьких дипломатичних представництв у відповідь рішення Німеччини. У Росії звинуватили Німеччину у тому, що вона афішує нове висилання дипломатів.

Москва як відповідь прийняла рішення про дзеркальну висилку з РФ німецьких дипломатів.

Нагадаємо, що 21 квітня, Київрада розірвала договір оренди землі з посольством РФ. Крім того, столичні депутати звернуться до уряду щодо повернення майна дипустанови РФ до власності української держави.

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