Німеччина вислала із країни російських дипломатів: реакція РФ
Німеччина ухвалила рішення про масове видворення російських дипломатів із країни. Російське Міністерство закордонних справ висловило рішуче засудження цієї дії та назвало його демонстративною руйнацією російсько-німецьких відносин.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Німеччина висилає російських дипломатів
Росія заявила, що відповість на це рішення Німеччини дзеркально, називаючи його ворожим. Кремль планує значно обмежити кількість працівників німецьких дипломатичних представництв у відповідь рішення Німеччини. У Росії звинуватили Німеччину у тому, що вона афішує нове висилання дипломатів.
Москва як відповідь прийняла рішення про дзеркальну висилку з РФ німецьких дипломатів.
Нагадаємо, що 21 квітня, Київрада розірвала договір оренди землі з посольством РФ. Крім того, столичні депутати звернуться до уряду щодо повернення майна дипустанови РФ до власності української держави.