Німеччина вислала із країни російських дипломатів: реакція РФ

Посольство РФ у Німеччині. Фото: росЗМІ

Німеччина ухвалила рішення про масове видворення російських дипломатів із країни. Російське Міністерство закордонних справ висловило рішуче засудження цієї дії та назвало його демонстративною руйнацією російсько-німецьких відносин.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Росія заявила, що відповість на це рішення Німеччини дзеркально, називаючи його ворожим. Кремль планує значно обмежити кількість працівників німецьких дипломатичних представництв у відповідь рішення Німеччини. У Росії звинуватили Німеччину у тому, що вона афішує нове висилання дипломатів.

Москва як відповідь прийняла рішення про дзеркальну висилку з РФ німецьких дипломатів.

Нагадаємо, що 21 квітня, Київрада розірвала договір оренди землі з посольством РФ. Крім того, столичні депутати звернуться до уряду щодо повернення майна дипустанови РФ до власності української держави.