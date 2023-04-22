Германия выслала из страны российских дипломатов: реакция РФ

Посольство РФ в Германии. Фото: росСМИ

Германия приняла решение о массовом выдворении российских дипломатов из страны. Российское Министерство иностранных дел выразило решительное осуждение этого действия и назвало его демонстративным разрушением российско-германских отношений.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Россия заявила, что ответит на это решение Германии зеркально, называя его враждебным. Кремль планирует значительно ограничить количество работников немецких дипломатических представительств в ответ на решение Германии. В России обвинили Германию в том, что она афиширует новую высылку дипломатов.

Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из РФ германских дипломатов.

Напомним, что 21 апреля, Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством РФ. Кроме того, столичные депутаты обратятся к правительству о возвращении имущества дипучреждения РФ к собственности украинского государства.