Германия выслала из страны российских дипломатов: реакция РФ
Германия приняла решение о массовом выдворении российских дипломатов из страны. Российское Министерство иностранных дел выразило решительное осуждение этого действия и назвало его демонстративным разрушением российско-германских отношений.
Об этом сообщают российские СМИ.
Германия высылает российских дипломатов
Россия заявила, что ответит на это решение Германии зеркально, называя его враждебным. Кремль планирует значительно ограничить количество работников немецких дипломатических представительств в ответ на решение Германии. В России обвинили Германию в том, что она афиширует новую высылку дипломатов.
Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из РФ германских дипломатов.
Напомним, что 21 апреля, Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством РФ. Кроме того, столичные депутаты обратятся к правительству о возвращении имущества дипучреждения РФ к собственности украинского государства.