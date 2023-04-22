Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Германия выслала из страны российских дипломатов: реакция РФ arrow

Германия выслала из страны российских дипломатов: реакция РФ

22 апреля 2023 15:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Германия выслала из страны российских дипломатов: реакция РФ
Посольство РФ в Германии. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Германия приняла решение о массовом выдворении российских дипломатов из страны. Российское Министерство иностранных дел выразило решительное осуждение этого действия и назвало его демонстративным разрушением российско-германских отношений. 

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Германия высылает российских дипломатов

Россия заявила, что ответит на это решение Германии зеркально, называя его враждебным. Кремль планирует значительно ограничить количество работников немецких дипломатических представительств в ответ на решение Германии. В России обвинили Германию в том, что она афиширует новую высылку дипломатов.

Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из РФ германских дипломатов.

Напомним, что 21 апреля, Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством РФ. Кроме того, столичные депутаты обратятся к правительству о возвращении имущества дипучреждения РФ к собственности украинского государства.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас