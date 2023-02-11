Німеччина визнала посилення іранського шпигунства після мітингів, — ЗМІ
Уряд Німеччини визнав збільшення кількості випадків шпигунства з боку іранських спецслужб за іранцями у вигнанні, які проживають у Німеччині, після початку масових протестів минулого року. Мітинги пов'язані зі смертю жінки, яка призвела до "зростаючих ознак можливого шпигунства за опозиційними заходами та окремими особами" у Німеччині.
Про це пише Reuters.
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Шпигунство іранських спецслужб
"Опозиційні групи та окремі особи розглядаються правителями Ірану як загроза подальшому існуванню режиму", — йдеться у відповіді уряду на запит інформації від крайньої лівої партії Linke.
У повідомленні також наголошується, що Служба внутрішньої розвідки країни виявила 160 осіб, які мають зв'язки з Німеччиною, а також з іранською революційною гвардією.
Нагадаємо, що бразильська поліція затримала понад 400 учасників антиурядових протестів у країні. Влада вже розпочала спеціальне розслідування щодо встановлення організаторів масштабних заворушень.