Германия признала усиление иранского шпионства после митингов, — СМИ
Правительство Германии признало увеличение количества случаев шпионажа со стороны иранских спецслужб за иранцами в изгнании, проживающих в Германии, после начала массовых протестов в прошлом году. Митинги связанные со смертью женщины, которая привела к "растущим признакам возможного шпионажа за оппозиционными мероприятиями и отдельными лицами" в Германии.
Об этом пишет Reuters.
-
NaVi завершили престижный турнир IEM по киберспорту в Катовице в ТОП-4
-
РФ начала свое большое наступление, но есть большие проблемы, — Данилов
-
Поляки стали хуже относиться к украинским беженцам
-
Оккупанты обстреливают Харьков: сообщают о сильных взрывах
-
Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв превысило 25 тыс. человек
-
Мадридский "Реал" выиграл Клубный чемпионат мира: как сыграл Лунин
-
Премьер Грузии обвиняет Украину в намерении перекинуть войну на их территорию
-
Зеленский уволил заместителя Нацгвардией Руслана Дзюбу: детали
-
Александр Гвоздик хочет забрать чемпионские пояса россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола
-
Мокрый снег и дождь: народный синоптик рассказала, какой будет погода завтра
Шпионаж иранских спецслужб
"Оппозиционные группы и отдельные лица рассматриваются правителями Ирана как угроза дальнейшему существованию режима", — говорится в ответе правительства на запрос информации от крайней левой партии Linke.
В сообщении также указывается, что Служба внутренней разведки страны обнаружила 160 человек, имеющих связи с Германией, а также с иранской революционной гвардией.
Напомним, что бразильская полиция задержала более 400 участников антиправительственных протестов в стране. Власти уже начали специальное расследование по установлению организаторов масштабных беспорядков.