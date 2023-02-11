Германия признала усиление иранского шпионства после митингов

Митинги иранцев в Германии

Правительство Германии признало увеличение количества случаев шпионажа со стороны иранских спецслужб за иранцами в изгнании, проживающих в Германии, после начала массовых протестов в прошлом году. Митинги связанные со смертью женщины, которая привела к "растущим признакам возможного шпионажа за оппозиционными мероприятиями и отдельными лицами" в Германии.

Об этом пишет Reuters.

Шпионаж иранских спецслужб

"Оппозиционные группы и отдельные лица рассматриваются правителями Ирана как угроза дальнейшему существованию режима", — говорится в ответе правительства на запрос информации от крайней левой партии Linke.

В сообщении также указывается, что Служба внутренней разведки страны обнаружила 160 человек, имеющих связи с Германией, а также с иранской революционной гвардией.

Напомним, что бразильская полиция задержала более 400 участников антиправительственных протестов в стране. Власти уже начали специальное расследование по установлению организаторов масштабных беспорядков.