Німеччина закупить гелікоптерів на 6 млрд євро

Гелікоптер Boeing CH-47 Chinook. Фото: Wikipedia

Німеччина придбає 60 військових гелікоптерів Chinook від американського виробника Boeing. Загальна вартість операції перевищує 6 мільярдів євро.

Про це повідомляє Reuters.

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У повідомленні йдеться, що на сесії бюджетного комітету було схвалено виділення фінансування у розмірі 8 мільярдів євро. Ця сума включає не лише вартість гелікоптерів, а й витрати на їх обслуговування (700 мільйонів євро), національні контракти (240 мільйонів євро) та інфраструктурні проєкти (750 мільйонів євро).

Представник партії "Зелені" Себастьян Шефер зазначив, що цей крок є початком одного з найбільш значних закупівельних проєктів зі спеціального фонду Бундесверу.

Що відомо про вертольоти Chinook

Гелікоптери Chinook, що є транспортними засобами, введені в активне використання з 1960-х років і перебувають на озброєнні більш ніж у 20 країн світу.

Ці машини здатні перевозити від 33 до 55 військовослужбовців або, як альтернатива, 24 пацієнти на ношах з двома супроводжуючими.

Гелікоптери цього типу були активно залучені США під час конфліктів у В'єтнамі та Афганістані.

Нагадаємо, що найближчим часом Німеччина та Данія у рамках військової підтримки відправлять до України танки Leopard 1A5. При цьому німецькі фахівці продовжують допомагати у навчанні українських військових.

Також ми писали, що офіційний Берлін передав Києву черговий пакет воєнної допомоги. Відомо, що до нього увійшли радар ППО TRML-4D та обладнання для розмінування.