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Германия закупит вертолетов на 6 млрд евро

5 июля 2023 21:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Германия закупит вертолетов на 6 млрд евро
Вертолет Boeing CH-47 Chinook. Фото: Wikipedia
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Германия приобретет 60 военных вертолетов Chinook от американского производителя Boeing. Общая стоимость сделки превышает 6 миллиардов евро.

Об этом сообщает Reuters.

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Германия закупит вертолеты на 6 млрд евро

В сообщении говорится, что на сессии бюджетного комитета было одобрено выделение финансирования в размере 8 миллиардов евро. Эта сумма включает не только стоимость вертолетов, но также расходы на их обслуживание (700 миллионов евро), национальные контракты (240 миллионов евро) и инфраструктурные проекты (750 миллионов евро).

Представитель партии "Зеленые" Себастьян Шефер отметил, что данный шаг является началом одного из самых значимых закупочных проектов из специального фонда Бундесвера.

Что известно про вертолеты Chinook

Вертолеты Chinook, являющиеся транспортными средствами, введены в активное использование с 1960-х годов и находятся на вооружении более чем у 20 стран мира.

Эти машины способны перевозить от 33 до 55 военнослужащих или, в качестве альтернативы, 24 пациента на носилках с двумя сопровождающими.

Вертолеты этого типа были активно задействованы США в ходе конфликтов во Вьетнаме и Афганистане.

Напомним, что в ближайшее время Германия и Дания в рамках военной поддержки отправят в Украину танки Leopard 1A5. При этом немецкие специалисты продолжают помогать в обучении украинских военных.

Также мы писали, что официальный Берлин передал Киеву очередной пакет военной помощи. Известно, что в него вошли радар ППО TRML-4D и оборудование для разминирования.

 

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