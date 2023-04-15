Німеччина зупиняє роботу останніх трьох атомних електростанцій

Атомна електростанція Neckarwestheim-2, яка буде зупинена 15 квітня. Фото: REUTERS/Heiko Becker

У суботу, 15 квітня, Німеччина виведе з експлуатації три останні атомні електростанції. До опівночі вони будуть відключені.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Як відключатимуть електростанції

О 22:00 атомна електростанція Isar-2 біля Мюнхена почне знижувати виробництво електроенергії з кроком 10 мегават на хвилину. Приблизно через 45 хвилин її потужність впаде до 30%, і вона автоматично відключиться від національної електромережі. Дві інші станції, Neckarwestheim-2 and Emsland, на той час будуть у розпалі аналогічного процесу. До півночі всі три відключаться.

Коли три електростанції, які минулого року в сукупності забезпечували Німеччину 6% електроенергії, нарешті відключаться, найбільша економіка Європи зіткнеться з безпрецедентним завданням: забезпечити енергопостачання без атомної енергії чи російського природного газу, а відновлювані джерела енергії збільшуватимуться повільнішими темпами, ніж потрібно.

Чому вирішили відмовитися від експлуатації АЕС

Рішення про поетапну відмову від беземісійного джерела енергії, вперше закріплене в законі 2002 року і остаточно ухвалене після катастрофи на Фукусімі у 2011 році, було ухвалено в момент, коли багато країн рухаються у протилежному напрямку.

Коли три електростанції закриються, це стане кульмінацією багаторічного процесу щодо відключення Німеччини від ядерної енергії. На піку свого розвитку у 2000 році атомна енергія становила майже 30% усієї електроенергії, що виробляється у Німеччині.

Хоча німці історично були категорично проти ядерної енергії, останніми роками це змінилося, оскільки її почали розглядати як найменш поганий варіант переходу до "зеленої" економіки. Критики побоюються, що доти, доки в Німеччині не буде створена достатня інфраструктура екологічно чистої енергії, на що можуть піти роки, країна ще більше використовуватиме види палива, що забруднюють довкілля, такі як вугілля, щоб компенсувати втрати.

Імовірність дефіциту

Щоб уникнути можливого дефіциту електроенергії, Німеччині, можливо, доведеться імпортувати більше ядерної енергії із сусідньої Франції. Однак до майбутньої зими німецькі мережеві оператори не очікують, що Франція матиме достатньо продукції для експорту. Це може змусити Берлін імпортувати більше електроенергії в інших сусідів або повторити стратегію минулої зими, яка полягає у спалюванні більшої кількості вугілля.

На додаток до поетапної відмови від атомної енергетики уряд Шольца також прагне закрити вугільні електростанції до кінця десятиліття — на 8 років раніше запланованого терміну — щоб скоротити викиди вуглецю, і закликав до будівництва нових газових електростанцій, які можуть зрештою перетворитися на водень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині відкрито третій плавучий LNG-термінал у рамках диверсифікації енергетичного імпорту після фактичного припинення поставок російського газу.