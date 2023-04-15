Германия останавливает работу последних трех атомных электростанций

Атомная электростанция Neckarwestheim-2, которая будет остановлена 15 апреля. Фото: REUTERS/Heiko Becker

В субботу, 15 апреля, Германия выведет из эксплуатации три последних атомных электростанции. До полуночи они будут отключены.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как будут отключать электростанции

В 22:00 атомная электростанция Isar-2 у Мюнхена начнет снижать производство электроэнергии с шагом 10 мегаватт в минуту. Приблизительно через 45 минут ее мощность упадет до 30% и она автоматически отключится от национальной электросети. Две другие станции, Neckarwestheim-2 and Emsland, к тому времени будут в разгаре аналогичного процесса. До полуночи все три отключатся.

Когда три электростанции, в прошлом году в совокупности обеспечивавшие Германию 6% электроэнергии, наконец-то отключатся, крупнейшая экономика Европы столкнется с беспрецедентной задачей: обеспечить энергоснабжение без атомной энергии или российского природного газа, а возобновляемые источники энергии будут увеличиваться более медленными темпами, чем нужно.

Почему решили отказаться от эксплуатации АЭС

Решение о поэтапном отказе от безэмиссионного источника энергии, впервые закрепленное в законе 2002 года и окончательно принятое после катастрофы на Фукусиме в 2011 году, было принято в момент, когда многие страны движутся в противоположном направлении.

Когда три электростанции закроются, это станет кульминацией многолетнего процесса по отключению Германии от ядерной энергии. На пике своего развития в 2000 году атомная энергия составила почти 30% всей производимой в Германии электроэнергии.

Хотя немцы исторически были категорически против ядерной энергии, в последние годы это изменилось, поскольку ее начали рассматривать как менее плохой вариант перехода к "зеленой" экономике. Критики опасаются, что до тех пор, пока в Германии не будет создана достаточная инфраструктура экологически чистой энергии, на что могут уйти годы, страна еще больше будет использовать виды топлива, загрязняющие окружающую среду, такие как уголь, чтобы компенсировать потери.

Вероятность дефицита

Чтобы избежать возможного дефицита электроэнергии, Германии, возможно, придется импортировать больше ядерной энергии из соседней Франции. Однако к предстоящей зиме немецкие сетевые операторы не ожидают, что у Франции будет достаточно продукции для экспорта. Это может заставить Берлин импортировать больше электроэнергии у других соседей или повторить стратегию минувшей зимы, заключающейся в сжигании большего количества угля.

В дополнение к поэтапному отказу от атомной энергетики правительство Шольца также стремится закрыть угольные электростанции к концу десятилетия — на 8 лет раньше запланированного срока — чтобы сократить выбросы углерода, и призвало к строительству новых газовых электростанций, которые могут в конце концов превратиться в водород.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии открыт третий плавучий LNG-терминал в рамках диверсификации энергетического импорта после фактического прекращения поставок российского газа.