Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Німеччині доведеться краще працювати над припиненням "нелегальної міграції", — Шольц arrow

Німеччині доведеться краще працювати над припиненням "нелегальної міграції", — Шольц

16 березня 2023 13:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Олаф Шольц
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країні доведеться краще працювати над припиненням "нелегальної міграції". До того ж потрібно звернути увагу на депортацію тих, хто проживає у Німеччині нелегально.

Про це повідомляє Associated Press.

Читайте також:

Деталі

Шольц наголосив, що Німеччина продовжить надавати захист українцям, які тікають від російської агресії.

"Наша відповідальність перед лицем цієї жахливої ​​загарбницької війни, природно, також включає забезпечення захисту громадян України в Європейському Союзі", — зазначив Шольц.

Понад один мільйон громадян України поїхали у Німеччину після початку повномасштабного вторгнення рф у лютому минулого року. Крім того, у 2022 році понад 200 000 людей із таких країн, як Сирія, Афганістан і Туреччина, подали заявки на надання притулку.

Місцеві громади заявляли, що їм складно влаштувати багато новоприбулих до Німеччини. Вони закликали федеральний уряд допомогти їм із розміщенням, навчанням та фінансовою підтримкою.

 Хоча українців загалом тепло вітали німці, шукачі притулку з Близького Сходу чи Африки зазнали більшої ворожості, оскільки за останній рік знову зросла кількість нападів на центри притулку.

Шольц наголосив, що ефективні відповіді на виклики втечі та міграції будуть можливими лише за допомогою європейської структури.

Німеччина вже давно є одним із найпопулярніших напрямків для мігрантів у Європі та уряд лобіює тих, хто приїжджає, щоб розподілитися по Європі більш справедливо. Однак це не дає жодних результатів. 

Федеральний канцлер також підкреслив, що Німеччина повинна прискорити депортацію тих, кому було відхилено прохання про притулок.

"Ті, хто не мають права на проживання в Німеччині, повинні швидко повернутися в свою країну", — наголосив Шольц.

За його словами, країні доведеться покращити стримування нелегальної міграції.

"Ми хочемо скоротити нелегальну міграцію. Ми хочемо, щоб менше людей потрапили в руки контрабандистів і були на небезпечних для життя шляхах втечі", — додав канцлер.

Нагадаємо, Німеччина нарощуватиме виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї. Таким чином уряд Німеччини хоче краще підтримувати боротьбу України проти вторгнення росії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

14:00 Британія назвала найкращий варіант для захисту Молдови від нападу рф: до чого тут Україна

13:57 Росія шукає союзників у Близькому Сході та Африці через дефіцит боєприпасів та озброєння, — розвідка

Новина з фото

13:57 Португалія погодилась допомагати в експорті української продукції: деталі

Новина з відео

13:55Собака, яку переїхав водій Mercedes в Одесі після операції на вулицю вже не повернеться

13:45 Скільки нової техніки рф знищили українські військові: відповідь ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:41 Бужинська запрем'єрила кліп на пісню, яку презентувала на Тижні моди в Парижі: про що вона

13:40 Мінфін розповів, скільки грошей пішло на соцвиплати у 2023-му

13:37Кличко, Подкопаєва та Верняєв звернулися до мера Парижа через росіян на Олімпіаді-2024

13:30 Наслідна принцеса Іспанії 17-річна Леонор пройде військову підготовку

13:24 ​​​​​​​Польща і Словаччина створюють нову коаліцію на підтримку України: деталі

Новина з відео

13:55Собака, яку переїхав водій Mercedes в Одесі після операції на вулицю вже не повернеться

Новина з відео

13:41 Бужинська запрем'єрила кліп на пісню, яку презентувала на Тижні моди в Парижі: про що вона

Новина з відео

13:19 У Мережі показали момент вибуху в будівлі ФСБ у Ростові

Новина з відео

12:30 Зірка "Кварталу 95" в новій пародії висміяв кадирова, який звітує путіну з папірця

Новина з відео

12:27 Американці оприлюднили відео атаки російського літака на безпілотник над Чорним морем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:25 В Одеській області немає мережевих обмежень постачання електроенергії

Новина з відео

12:03У Ростові сталася масштабна пожежа в будівлі управління прикордонної служби ФСБ

Новина з відео

11:16 Росіяни суттєво збільшили кількість обстрілів на Луганському фронті, — Гайдай

Новина з відео

11:03 Звуки метро та акустика Софійської площі: автори унікального тревел-шоу записали саунд Києва

Новина з відео

10:20 У Чорному морі зафіксована нетипова активність кораблів рф, — Гуменюк

13:23 Пенсії ексдепутатів ВРУ: які виплати отримували під час війни

21:45 Від троянд до національного символу Китаю: улюблені квіти знаменитостей

Новина з фото

19:45 Від Джекі Чана до Григорія Сковороди: актори "Дизель шоу" розповіли про свої улюблені книжки

Ексклюзив

19:00Партнерство замість шлюбу для ЛГБТ спільноти: що думають одесити про новий законопроєкт

18:45Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:23Онлайн-розмитнення авто: Мінцифри змусить депутатів ще раз розглянути законопроєкт

Новина з фото

15:01 Атаки з артилерії, порожні вулиці та відсутність комунальних вигод — як живе прифронтовий Часів Яр

14:23Біткоїну прогнозують захмарне майбутнє: скільки коштуватиме

06:23Українцям підвищать ще один тариф: скільки доведеться доплатити

Новина з фото

21:11 Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур

Актуальне по темі

None 16 Березень 14:02

Британія назвала найкращий варіант для захисту Молдови від нападу рф: до чого тут Україна

None 16 Березень 13:56

Росія шукає союзників у Близькому Сході та Африці через дефіцит боєприпасів та озброєння, — розвідка

None 16 Березень 13:57

Португалія погодилась допомагати в експорті української продукції: деталі

None 16 Березень 13:36

Собака, яку переїхав водій Mercedes в Одесі після операції на вулицю вже не повернеться

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB