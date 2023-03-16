Німеччині доведеться краще працювати над припиненням "нелегальної міграції", — Шольц

Олаф Шольц

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країні доведеться краще працювати над припиненням "нелегальної міграції". До того ж потрібно звернути увагу на депортацію тих, хто проживає у Німеччині нелегально.

Про це повідомляє Associated Press.

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Шольц наголосив, що Німеччина продовжить надавати захист українцям, які тікають від російської агресії.

"Наша відповідальність перед лицем цієї жахливої ​​загарбницької війни, природно, також включає забезпечення захисту громадян України в Європейському Союзі", — зазначив Шольц.

Понад один мільйон громадян України поїхали у Німеччину після початку повномасштабного вторгнення рф у лютому минулого року. Крім того, у 2022 році понад 200 000 людей із таких країн, як Сирія, Афганістан і Туреччина, подали заявки на надання притулку.

Місцеві громади заявляли, що їм складно влаштувати багато новоприбулих до Німеччини. Вони закликали федеральний уряд допомогти їм із розміщенням, навчанням та фінансовою підтримкою.

Хоча українців загалом тепло вітали німці, шукачі притулку з Близького Сходу чи Африки зазнали більшої ворожості, оскільки за останній рік знову зросла кількість нападів на центри притулку.

Шольц наголосив, що ефективні відповіді на виклики втечі та міграції будуть можливими лише за допомогою європейської структури.