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Германии придется лучше работать над прекращением "нелегальной миграции", — Шольц

16 марта 2023 13:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Олаф Шольц
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его стране придется лучше работать над прекращением "нелегальной миграции". К тому же нужно обратить внимание на депортацию тех, кто проживает в Германии нелегально.

Об этом сообщает Associated Press.

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Шольц подчеркнул, что Германия продолжит оказывать защиту украинцам, бегущим от российской агрессии.

"Наша ответственность перед лицом этой ужасной захватнической войны, естественно, также включает обеспечение защиты граждан Украины в Европейском Союзе", — отметил Шольц.

Более одного миллиона граждан Украины уехали в Германию после начала полномасштабного вторжения россии в феврале прошлого года. Кроме того, в 2022 году более 200 000 человек из таких стран, как Сирия, Афганистан и Турция, подали заявки на предоставление убежища.

Местные громады заявляли, что им сложно устроить много новоприбывших в Германию. Они призвали федеральное правительство помочь им с размещением, обучением и финансовой поддержкой.

Хотя украинцев в целом тепло приветствовали немцы, искатели убежища с Ближнего Востока или Африки потерпели большую враждебность, поскольку за последний год снова возросло количество нападений на центры убежища.

Шольц подчеркнул, что эффективные ответы на вызовы побега и миграции будут возможны только с помощью европейской структуры.

Германия уже давно является одним из самых популярных направлений для мигрантов в Европе и правительство лоббирует приезжающих, чтобы распределиться по Европе более справедливо. Однако это не приносит никаких результатов.

Федеральный канцлер также подчеркнул, что Германия должна ускорить депортацию тех, кому была отклонена просьба об убежище.

"Не имеющие права на проживание в Германии должны быстро вернуться в свою страну", — подчеркнул Шольц.

По его словам, стране придется улучшить сдерживание нелегальной миграции.

"Мы хотим сократить нелегальную миграцию. Мы хотим, чтобы меньше людей попали в руки контрабандистов и были на опасных для жизни путях бегства", — добавил канцлер.

Напомним, Германия будет наращивать производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия. Таким образом, правительство Германии хочет лучше поддерживать борьбу Украины против вторжения россии.

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