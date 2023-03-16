Германии придется лучше работать над прекращением "нелегальной миграции", — Шольц

Олаф Шольц

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его стране придется лучше работать над прекращением "нелегальной миграции". К тому же нужно обратить внимание на депортацию тех, кто проживает в Германии нелегально.

Об этом сообщает Associated Press.

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Шольц подчеркнул, что Германия продолжит оказывать защиту украинцам, бегущим от российской агрессии.

"Наша ответственность перед лицом этой ужасной захватнической войны, естественно, также включает обеспечение защиты граждан Украины в Европейском Союзе", — отметил Шольц.

Более одного миллиона граждан Украины уехали в Германию после начала полномасштабного вторжения россии в феврале прошлого года. Кроме того, в 2022 году более 200 000 человек из таких стран, как Сирия, Афганистан и Турция, подали заявки на предоставление убежища.

Местные громады заявляли, что им сложно устроить много новоприбывших в Германию. Они призвали федеральное правительство помочь им с размещением, обучением и финансовой поддержкой.

Хотя украинцев в целом тепло приветствовали немцы, искатели убежища с Ближнего Востока или Африки потерпели большую враждебность, поскольку за последний год снова возросло количество нападений на центры убежища.

Шольц подчеркнул, что эффективные ответы на вызовы побега и миграции будут возможны только с помощью европейской структуры.