Німецька компанія відновлює торгівлю зрідженим газом із РФ, — ЗМІ

Ямальський завод зрідженого газу. Фото: росЗМІ

Німецька державна компанія Securing Energy for Europe GmbH, яка була підрозділом російського Газпрому, хоче завантажувати зріджений природний газ, який вироблений на Ямальському заводі в Сибірі, на початку жовтня. Країна націоналізувала SEFE минулого року в розпал енергетичної кризи в Європі.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Судно німецької компанії річкою Амур забере російський вантаж шляхом перевалки в Бельгії 1 жовтня. Після цього воно доставить його в Індію. SEFE заявляє, що не порушує європейські санкції.

"Німецькі порти не залучені до цього процесу, як і європейські чи німецькі газові мережі. Таким чином, ці постачання не надходять на німецький ринок, до промисловості чи користувачів у Німеччині", — наголосив речник компанії.

ЗМІ пише, що SEFE має довготермінові контракти на закупівлю певних обсягів ямальського зрідженого газу, які були успадковані нею від минулого у складі Газпрому.

Німецька компанія також має окремі довготермінові зобов’язання щодо здійснення постачання до Індії.

Попри те, що вантаж прямуватиме до Індії, SEFE викликає деяку тривогу. Критики наголошують, що це суперечить обіцянці Німеччини уникати роботи з російським зрідженим газом через війну РФ проти України.

"Це суперечить практично всьому, що німецький уряд говорив на цю тему в минулому. Економічні проблеми з Росією, очевидно, не так легко вирішити, як хочуть нас завірити політики", — сказав Крістіан Леє, член парламенту від опозиційної групи "Ліва партія".

Мінекономіки Німеччини у коментарі Bloomberg заявило, що вивчає це питання. Там наголосили, що постачання підкреслює складність і глобальний характер торгівлі ЗПГ, на яку ЄС все більше покладається після того, як Росія серйозно обмежила постачання трубопровідного газу в регіон 2022 року.

Нагадаємо, обсяг чистого доходу російського Газпрому з початку 2023 року суттєво скоротився. Такі наслідки різкого зниження обсягів постачання "блакитного палива" у країни Європи.

Також ми писали, що країни Європейського Союзу (ЄС) наростили імпорт скрапленого газу з Росії до рекордного рівня. Поставки на 40% більші з початку року порівняно з аналогічним періодом довоєнного 2021-го.