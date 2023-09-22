Германская компания возобновляет торговлю сжиженным газом с РФ, — СМИ

Ямальский завод сжиженного газа. Фото: росСМИ

Немецкая государственная компания Securing Energy for Europe GmbH, которая была подразделением российского Газпрома, хочет загружать сжиженный природный газ, произведенный на Ямальском заводе в Сибири, в начале октября. Страна национализировала SEFE в прошлом году в разгар энергетического кризиса в Европе.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Судно немецкой компании по реке Амур заберет российский груз путем перевалки в Бельгии 1 октября. После этого оно доставит его в Индию. SEFE заявляет, что не нарушает европейских санкций.

"Германские порты не вовлечены в этот процесс, как и европейские или германские газовые сети. Таким образом, эти поставки не поступают на германский рынок, к промышленности или пользователям в Германии", — подчеркнул представитель компании.

СМИ пишет, что SEFE имеет долгосрочные контракты на закупку определенных объемов ямальского сжиженного газа, которые были унаследованы ею от прошлого в составе Газпрома.

Немецкая компания также имеет отдельные долгосрочные обязательства по осуществлению поставок в Индию.

Несмотря на то, что груз будет направляться в Индию, SEFE вызывает некоторую тревогу. Критики отмечают, что это противоречит обещанию Германии избегать работы с российским сжиженным газом из-за войны РФ против Украины.

"Это противоречит практически всему, что германское правительство говорило на эту тему в прошлом. Экономические проблемы с Россией, очевидно, не так легко решить, как хотят нас заверить политики", — сказал Кристиан Лее, член парламента от оппозиционной группы "Левая партия".

Минэкономики Германии в комментарии Bloomberg заявило, что изучает этот вопрос. Там подчеркнули, что поставки подчеркивают сложность и глобальный характер торговли СПГ, на которую ЕС все больше полагается после того, как Россия серьезно ограничила поставки трубопроводного газа в регион 2022 года.

Напомним, объем чистого дохода российского Газпрома с начала 2023 года существенно сократился. Таковы последствия резкого снижения объемов поставок "голубого топлива" в страны Европы.

Также мы писали, что страны Европейского Союза (ЕС) увеличили импорт сжиженного газа из России до рекордного уровня. Поставки на 40% больше с начала года по сравнению с аналогичным периодом довоенного 2021-го.