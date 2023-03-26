Німецькі фермери почали використовувати менше добрив через війну в Україні

У Німеччині продаж добрив різко скоротився

Високі ціни на газ та війна росії проти України спричинили несподіваний побічний ефект на довкілля у Німеччині, оскільки продаж добрив в країні різко скоротився.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SZ.

Що відомо

Зазначається, що азот є основним елементом живлення для рослин та найважливішим добривом з точки зору кількості. У 2021-2022 маркетинговому році його продажі впали на 13% до 1,1 млн тонн, згідно з даними Федерального статистичного управління.

Цього року фермери також поки що неохоче купують добрива, як повідомляє мюнхенська компанія Baywa, найбільший сільськогосподарський трейдер Німеччини. Одним із можливих наслідків цього є нижчий урожай.

Але, ймовірно, менше використання добрив тягне за собою зниження надходження азоту до ґрунтових вод.

Що стосується фосфорних добрив, відомство з Вісбадену повідомило про 40-відсоткове падіння продажів до трохи менше ніж 115 000 тонн. Продаж калійних добрив склав 306 000 тонн, що на 31% менше.

Хоча продаж добрив знижувався протягом багатьох років, такі різкі падіння є винятковими.

Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти змушують фермерів віддавати зерно за безцінь. При цьому, далі загарбники перепродують це зерно вже за ринковою вартістю через створені прокладки.

Ба більше, все зерно окупанти зберігають в "державних елеваторах", тобто на захоплених фермерських господарствах.