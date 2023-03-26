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Немецкие фермеры стали использовать меньше удобрений из-за войны в Украине

26 марта 2023 15:56
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В Германии продажа удобрений резко сократилась
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Высокие цены на газ и война россии против Украины повлекли за собой неожиданный побочный эффект на окружающую среду в Германии, поскольку продажа удобрений в стране резко сократилась.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на SZ.

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Что известно

Отмечается, что азот является основным элементом питания для растений и важнейшим удобрением с точки зрения количества. В 2021-2022 маркетинговом году его продажи упали на 13% до 1,1 млн тонн, согласно данным Федерального статистического управления.

В этом году фермеры также пока неохотно покупают удобрения, сообщает мюнхенская компания Baywa, крупнейший сельскохозяйственный трейдер Германии. Одним из возможных последствий этого является более низкий урожай.

Но, вероятно, меньшее использование удобрений влечет за собой снижение поступления азота в грунтовые воды.

Что касается фосфорных удобрений, ведомство из Висбадена сообщило о 40-процентном падении продаж до чуть менее 115 000 тонн. Продажа калийных удобрений составила 306 тысяч тонн, что на 31% меньше.

Хотя продажа удобрений снижалась на протяжении многих лет, такие резкие падения являются исключительными.

Напомним, в Запорожье оккупанты заставляют фермеров отдавать зерно за бесценок. При этом дальше захватчики перепродают это зерно уже по рыночной стоимости через созданные прокладки.

Более того, все зерно оккупанты хранят в "государственных элеваторах", то есть на захваченных фермерских хозяйствах.

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