Німецькі компанії судяться через танки Leopard: що трапилось

Німецький танк Leopard. Фото: росЗМІ

Німецький танкобудівний концерн Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подав до суду на оборонну компанію Rheinmetall у суперечці про права інтелектуальної власності на танк Leopard.

Про це повідомляє агентство DPA.

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Що відомо

KMW намагається перешкодити Rheinmetall стверджувати, що права на Leopard до версії 2A4 включно належать Rheinmetall.

Як повідомила у вівторок прессекретар суду, розгляд справи має відбутися 2 травня в земельному суді Мюнхена.

Суд не назвав компанії, що беруть участь у суперечці, але сторони зрозумілі після того, як керівник Rheinmetall Армін Паппергер заявив про права своєї компанії в інтерв'ю газеті Neue Zürcher Zeitung.

"Ми побудували 1000 Leopard 2A4 на основі нашої власної інтелектуальної власності", — сказав він.

У суді повідомили, що KMW заперечує проти цих заяв, називаючи їх "неправдивими і такими, що вводять в оману" твердженнями, які порушують її права.

Як розробляли танк

KMW і Rheinmetall є як конкурентами, так і партнерами. Танк Leopard 2 спочатку був розроблений Krauss-Maffei, як тоді називалася компанія, але Rheinmetall виробляє гармату, боєприпаси, систему управління вогнем і систему командування і управління.

На своєму сайті Rheinmetall також зазначає, що розробка танка належить KMW, попри те, що Паппергер сказав в інтерв'ю.

"Leopard 2 компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW), який використовується більшою кількістю країн, ніж будь-який інший, є найкращим у світі основним бойовим танком", — йдеться на сайті.

А Rheinmetall зазначає, що приголомшливі бойові характеристики танка, що є результатом оптимального поєднання вогневої потужності, захисту, мобільності і оперативної готовності, ставлять Leopard 2 в окремий клас.

"Дуже важливо, що він озброєний чудовою 120-мм гладкоствольною гарматою Rheinmetall. Rheinmetall також виробляє широкий спектр найсучасніших боєприпасів для Leopard 2, а також постачає технології управління вогнем і системи C4I", — йдеться на сайті.

Нагадаємо, нещодавно Канада вже передала Україні вісім танків Leopard 2 у межах військової допомоги.

Як зазначається, танки Leopard 2 були завантажені та транспортовані літаком CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних Сил Канади.