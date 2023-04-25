Немецкие компании судятся из-за танков Leopard: что случилось

Немецкий танк Leopard. Фото: росСМИ

Немецкий танкостроительный концерн Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подал в суд на оборонную компанию Rheinmetall в споре о правах интеллектуальной собственности на танк Leopard.

Об этом сообщает агентство DPA.

Читайте также:

Что известно

KMW пытается помешать Rheinmetall утверждать, что права на Leopard к версии 2A4 включают Rheinmetall.

Как сообщила во вторник пресс-секретарь суда, рассмотрение дела должно состояться 2 мая в земельном суде Мюнхена.

Суд не назвал компании, участвующие в споре, но стороны ясны после того, как руководитель Rheinmetall Армин Паппергер заявил о правах своей компании в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

"Мы построили 1000 Leopard 2A4 на основе нашей собственной интеллектуальной собственности", — сказал он.

В суде сообщили, что KMW возражает против этих заявлений, называя их "ложными и вводящими в заблуждение" утверждениями, нарушающими ее права.

Как разрабатывали танк

KMW и Rheinmetall являются как конкурентами, так и партнерами. Танк Leopard 2 первоначально был разработан Krauss-Maffei, как тогда называлась компания, но Rheinmetall производит пушку, боеприпасы, систему управления огнем и систему командования и управления.

На своем сайте Rheinmetall также отмечает, что разработка танка принадлежит KMW, несмотря на то, что Паппергер сказал в интервью.

"Leopard 2 компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW), который используется большим количеством стран, чем любой другой, является лучшим в мире основным боевым танком", — говорится на сайте.

А Rheinmetall отмечает, что потрясающие боевые характеристики танка, являющиеся результатом оптимального сочетания огневой мощи, защиты, мобильности и оперативной готовности, ставят Leopard 2 в отдельный класс.

"Очень важно, что он вооружен великолепной 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall. Rheinmetall также производит широкий спектр самых современных боеприпасов для Leopard 2, а также поставляет технологии управления огнем и системы C4I", — говорится на сайте.

Напомним, недавно Канада уже передала Украине восемь танков Leopard 2 в рамках военной помощи.

Как отмечается, танки Leopard 2 были загружены и транспортированы на самолете CC-177 Globemaster III Королевских Воздушных Сил Канады.