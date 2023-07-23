Німецький міністр оборони в останні хвилини скасував візит до Іраку: що сталося
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вирішив останньої миті скасувати свою поїздку до Іраку. Сталося це через ризики з безпеки з причини заворушень у державі, які сталися внаслідок антимусульманських демонстрацій у Швеції.
Про це повідомляє Bloomberg.
Скасування поїздки
Зазначається, що представники Німеччини мали вилітати в неділю, проте візит було скасовано в останні хвилини, коли міністр разом зі своєю делегацією вже був у літаку.
"Підґрунтям для цього рішення є поточні події в Іраку, де останніми днями відбулися жорстокі заворушення проти посольства Швеції та неурядової організації з Данії. Наразі не можна виключити подальші протести, пов’язані з безпекою, і загострення ситуації", — розповів журналістам речник міністерства оборони Кевін Хуук.
Що сталося
У четверг, 20 липня, зранку сотні протестувальників увірвалися в посольство Швеції в центрі Багдада та підпалили будівлю. Таку "акцію" влаштували на знак протесту проти запланованого другого спалення Корану в Швеції.
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