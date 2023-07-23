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Немецкий министр обороны в последние минуты отменил визит в Ирак: что произошло

23 июля 2023 15:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Немецкий министр обороны в последние минуты отменил визит в Ирак: что произошло
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Министр обороны Германии Борис Писториус решил в последний момент отменить свою поездку в Ирак. Произошло это из-за рисков безопасности в связи с беспорядками в государстве, которые произошли в результате антимусульманских демонстраций в Швеции.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмена поездки

Отмечается, что представители Германии должны были вылетать в воскресенье, однако визит был отменен в последние минуты, когда министр вместе со своей делегацией уже были в самолете.

"Причиной этого решения являются текущие события в Ираке, где в последние дни произошли жестокие беспорядки против посольства Швеции и неправительственной организации из Дании. На данный момент нельзя исключить дальнейшие протесты, связанные с безопасностью, и обострение ситуации", — рассказал журналистам спикер министерства обороны Кевин Хуук.

Что произошло

В четверг, 20 июля, утром сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в центре Багдада и подожгли здание. Такую "акцию" устроили в знак протеста против запланированного второго сожжения Корана в Швеции.

Напомним, Германия объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Бойцы ВСУ получат еще несколько танков Leopard 1А5.

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