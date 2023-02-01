Норвегія продовжила дію водійських посвідчень українців до трьох років

Норвегія продовжує дію українських посвідчень водія

Влада Норвегії внесла зміни до правил видачі водійських посвідчень. Таким чином влада країни продовжить визнання документів водіїв із України до трьох років.

Про це повідомляє schengenvisainfo.com.

Що відомо

Нещодавно уряд країни заявив, що визнаватимуться всі категорії прав водія, а не тільки для легкових автомобілів, як це було досі.

У квітні 2022 року норвезька влада продовжила термін, протягом якого визнаються українські посвідчення водія, із 3 до 12 місяців. Якщо б правила не були змінені, українці втратили б право на керування.

"Зараз ми змінюємо правила, щоб українські біженці могли їздити в Норвегії доти, доки діє колективний захист. Крім того, мають бути визнані всі класи прав водія, а не тільки для легкових автомобілів", — сказав міністр транспорту Йон-Івар Нюгард.

В уряді заявили, що вимога мати дійсні фізичні права водія зі своєї країни залишається чинною, щоб отримати дозвіл на отримання прав водія в Норвегії. При цьому заміна прав водія здійснюється відповідно до стандартних європейських правил визнання українських прав водія.

Міністр зазначив, що в уряді розглядатимуть подальші можливі зміни для біженців, включаючи можливість видачі норвезьких прав водія та професійних прав водія.

У грудні 2022 року Норвезька адміністрація доріг загального користування оголосила, що має намір реалізувати запропоновані зміни з 1 лютого цього року.

Минулого тижня Норвегія також повідомила, що тимчасову схему колективного захисту для біженців із України буде продовжено на рік.

Нагадаємо, з 2023 року в Україні підготовка в автошколі та складання іспитів відбувається за новим алгоритмом. Для отримання водійського посвідчення потрібно виконати п'ять кроків.

Також відомо, що починаючи із 14 грудня 2022 року в Україні набувають чинності нові правила реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Тепер процедура реєстрації та перереєстрації транспортних засобів буде починатися з дослідження у фахівців експертної служби МВС.