Норвегія продовжила дію водійських посвідчень українців до трьох років

Норвегія продовжила дію водійських посвідчень українців: подробиці
Влада Норвегії внесла зміни до правил видачі водійських посвідчень. Таким чином влада країни продовжить визнання документів водіїв із України до трьох років.
Про це повідомляє schengenvisainfo.com.
-
Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин
-
Сват Вікторії та Девіда Бекхем подав позов проти організаторів весілля Ніколи Пельтц та Брукліна
-
РФ поширює фейковий "документ" щодо причин катастрофи з керівництвом МВС у Броварах
-
Intel скоротить зарплати працівникам: гендиректор втратить 25% окладу
-
В СБУ оприлюднили подробиці щодо обшуків у Коломойського
-
Півзахисник збірної України зазнав важкої травми: грати почне нескоро
-
Лобода анонсувала нову україномовну пісню, в якій звертається до окупантів
-
Департамент комунальної власності в Одесі остаточно очолив Олександр Ахмеров: що про нього відомо
-
ДБР повідомило про підозру ексміністру енергетики Насалику: що інкримінують посадовцю
-
Переможці державних закупівель не сплатили $400 млн податку, — БЕБ
Що відомо
Нещодавно уряд країни заявив, що визнаватимуться всі категорії прав водія, а не тільки для легкових автомобілів, як це було досі.
У квітні 2022 року норвезька влада продовжила термін, протягом якого визнаються українські посвідчення водія, із 3 до 12 місяців. Якщо б правила не були змінені, українці втратили б право на керування.
"Зараз ми змінюємо правила, щоб українські біженці могли їздити в Норвегії доти, доки діє колективний захист. Крім того, мають бути визнані всі класи прав водія, а не тільки для легкових автомобілів", — сказав міністр транспорту Йон-Івар Нюгард.
В уряді заявили, що вимога мати дійсні фізичні права водія зі своєї країни залишається чинною, щоб отримати дозвіл на отримання прав водія в Норвегії. При цьому заміна прав водія здійснюється відповідно до стандартних європейських правил визнання українських прав водія.
Міністр зазначив, що в уряді розглядатимуть подальші можливі зміни для біженців, включаючи можливість видачі норвезьких прав водія та професійних прав водія.
У грудні 2022 року Норвезька адміністрація доріг загального користування оголосила, що має намір реалізувати запропоновані зміни з 1 лютого цього року.
Минулого тижня Норвегія також повідомила, що тимчасову схему колективного захисту для біженців із України буде продовжено на рік.
Нагадаємо, з 2023 року в Україні підготовка в автошколі та складання іспитів відбувається за новим алгоритмом. Для отримання водійського посвідчення потрібно виконати п'ять кроків.
Також відомо, що починаючи із 14 грудня 2022 року в Україні набувають чинності нові правила реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Тепер процедура реєстрації та перереєстрації транспортних засобів буде починатися з дослідження у фахівців експертної служби МВС.