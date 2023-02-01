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Норвегия продлила действие водительских удостоверений украинцев: подробности

1 февраля 2023 13:23
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Норвегия продлила действие водительских удостоверений украинцев до трех лет
Норвегия продолжает действие украинских водительских удостоверений
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Власти Норвегии внесли изменения в правила выдачи водительских удостоверений. Таким образом, власти страны продолжат признание документов водителей из Украины до трех лет.

Об этом сообщает schengenvisainfo.com.

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Что известно

Недавно правительство страны заявило, что будут признаваться все категории водительских прав, а не только для легковых автомобилей, как это было до сих пор.

В апреле 2022 года норвежские власти продлили срок, в течение которого признаются украинские водительские удостоверения, с 3 до 12 месяцев. Если бы правила не были изменены, украинцы потеряли право на управление.

"Сейчас мы меняем правила, чтобы украинские беженцы могли ездить в Норвегии, пока действует коллективная защита. Кроме того, должны быть признаны все классы водительских прав, а не только для легковых автомобилей", — сказал министр транспорта Йон-Ивар Нюгард.

В правительстве заявили, что требование иметь действительные физические водительские права из своей страны остается в силе, чтобы получить разрешение на получение водительских прав в Норвегии. При этом замена водительских прав осуществляется в соответствии со стандартными европейскими правилами признания украинских водительских прав.

Министр отметил, что в правительстве будут рассматриваться дальнейшие возможные изменения для беженцев, включая возможность выдачи норвежских водительских прав и профессиональных водительских прав.

В декабре 2022 года Норвежская администрация дорог общего пользования объявила, что намерена реализовать предложенные изменения с 1 февраля этого года.

На прошлой неделе Норвегия также сообщила, что временная схема коллективной защиты для беженцев из Украины будет продлена на год.

Напомним, с 2023 года в Украине подготовка в автошколе и сдача экзаменов происходит по новому алгоритму. Для получения водительского удостоверения необходимо выполнить пять шагов.

Также известно, что начиная с 14 декабря 2022 года в Украине вступают в силу новые правила регистрации и перерегистрации транспортных средств. Теперь процедура регистрации и перерегистрации транспортных средств будет начинаться с исследования у специалистов экспертной службы МВД.

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