Норвегия продлила действие водительских удостоверений украинцев до трех лет

Норвегия продолжает действие украинских водительских удостоверений

Власти Норвегии внесли изменения в правила выдачи водительских удостоверений. Таким образом, власти страны продолжат признание документов водителей из Украины до трех лет.

Об этом сообщает schengenvisainfo.com.

Что известно

Недавно правительство страны заявило, что будут признаваться все категории водительских прав, а не только для легковых автомобилей, как это было до сих пор.

В апреле 2022 года норвежские власти продлили срок, в течение которого признаются украинские водительские удостоверения, с 3 до 12 месяцев. Если бы правила не были изменены, украинцы потеряли право на управление.

"Сейчас мы меняем правила, чтобы украинские беженцы могли ездить в Норвегии, пока действует коллективная защита. Кроме того, должны быть признаны все классы водительских прав, а не только для легковых автомобилей", — сказал министр транспорта Йон-Ивар Нюгард.

В правительстве заявили, что требование иметь действительные физические водительские права из своей страны остается в силе, чтобы получить разрешение на получение водительских прав в Норвегии. При этом замена водительских прав осуществляется в соответствии со стандартными европейскими правилами признания украинских водительских прав.

Министр отметил, что в правительстве будут рассматриваться дальнейшие возможные изменения для беженцев, включая возможность выдачи норвежских водительских прав и профессиональных водительских прав.

В декабре 2022 года Норвежская администрация дорог общего пользования объявила, что намерена реализовать предложенные изменения с 1 февраля этого года.

На прошлой неделе Норвегия также сообщила, что временная схема коллективной защиты для беженцев из Украины будет продлена на год.

Напомним, с 2023 года в Украине подготовка в автошколе и сдача экзаменов происходит по новому алгоритму. Для получения водительского удостоверения необходимо выполнить пять шагов.

Также известно, что начиная с 14 декабря 2022 года в Украине вступают в силу новые правила регистрации и перерегистрации транспортных средств. Теперь процедура регистрации и перерегистрации транспортных средств будет начинаться с исследования у специалистов экспертной службы МВД.