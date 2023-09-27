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Норвегія виділила Україні 92 мільйони доларів, щоб пережити зиму

27 вересня 2023 10:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Норвегія виділила Україні 92 мільйони доларів, щоб пережити зиму
Очільники МЗС України і Норвегії Дмитро Кулеба та Аннікен Гуйтфельдт. Фото: mfa.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Норвегія виділила 92 мільйони доларів на гуманітарну допомогу Україні, щоб допомогти країні пережити ще одну зиму війни. Кошти будуть спрямовані для надання допомоги найбільш вразливим верствам населення, дітям, біженцям і внутрішньо переміщеним особам.

Про це йдеться на сайті норвезького уряду

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Гуманітарна допомога від Норвегії 

В норвезькому уряді повідомили, що фінансування направляється через ООН, включаючи Український гуманітарний фонд, і Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Ці кошти будуть спрямовані найбільш вразливим людям, дітям, біженцям та внутрішньо переміщеним особам, допомагаючи забезпечити їм доступ до житла, їжі, води та санітарії, освіти, охорони здоров’я, психологічної підтримки, а також захист від сексуального та гендерного насильства.

"Мирне населення України дуже постраждало внаслідок жорстокої війни Росії. Зусилля українського народу протистояти щоденним нападам на мирних жителів та цивільну інфраструктуру були героїчними. Їм потрібна наша допомога, щоб пережити ще одну зиму війни", — наголосила міністерка закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт.

За оцінками ООН, понад 17 мільйонів людей в Україні потребують гуманітарної допомоги. Близько 5 мільйонів людей є внутрішньо переміщеними, а понад 6,2 мільйона стали біженцями. 

Нагадаємо, що Норвегія також має намір передати Україні пакет військової допомоги. До нього увійде приблизно 50 гусеничних вантажівок моделі NM199 (або M548).

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