Норвегия выделила Украине 92 миллиона долларов, чтобы пережить зиму

Главы МИД Украины и Норвегии Дмитрий Кулеба и Анникен Гуйтфельдт. Фото: mfa.gov.ua

Норвегия выделила 92 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине, чтобы помочь стране пережить еще одну зиму войны. Средства будут направлены на оказание помощи наиболее уязвимым слоям населения, детям, беженцам и внутренне перемещенным лицам.

Об этом говорится на сайте норвежского правительства.

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В норвежском правительстве сообщили, что финансирование направляется через ООН, включая Украинский гуманитарный фонд, и Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

Эти средства будут направлены наиболее уязвимым людям, детям, беженцам и внутренне перемещенным лицам, помогая обеспечить им доступ к жилью, пище, воде и санитарии, образованию, здравоохранению, психологической поддержке, а также защите от сексуального и гендерного насилия.

"Мирное население Украины очень пострадало в результате жестокой войны России. Усилия украинского народа противостоять ежедневным нападениям на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру были героическими. Им нужна наша помощь, чтобы пережить еще одну зиму войны", — подчеркнула министр иностранных дел Анникен Гуйтфельдт.

По оценкам ООН, более 17 миллионов человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи. Около 5 миллионов человек внутренне перемещены, а более 6,2 миллиона стали беженцами.

Напомним, что Норвегия также намерена передать Украине пакет военной помощи. В него войдет около 50 гусеничных грузовиков модели NM199 (или M548).