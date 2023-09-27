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Норвегия выделила Украине 92 миллиона долларов, чтобы пережить зиму

27 сентября 2023 10:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Норвегия выделила Украине 92 миллиона долларов, чтобы пережить зиму
Главы МИД Украины и Норвегии Дмитрий Кулеба и Анникен Гуйтфельдт. Фото: mfa.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Норвегия выделила 92 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине, чтобы помочь стране пережить еще одну зиму войны. Средства будут направлены на оказание помощи наиболее уязвимым слоям населения, детям, беженцам и внутренне перемещенным лицам.

Об этом говорится на сайте норвежского правительства.

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В норвежском правительстве сообщили, что финансирование направляется через ООН, включая Украинский гуманитарный фонд, и Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

Эти средства будут направлены наиболее уязвимым людям, детям, беженцам и внутренне перемещенным лицам, помогая обеспечить им доступ к жилью, пище, воде и санитарии, образованию, здравоохранению, психологической поддержке, а также защите от сексуального и гендерного насилия.

"Мирное население Украины очень пострадало в результате жестокой войны России. Усилия украинского народа противостоять ежедневным нападениям на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру были героическими. Им нужна наша помощь, чтобы пережить еще одну зиму войны", подчеркнула министр иностранных дел Анникен Гуйтфельдт.

По оценкам ООН, более 17 миллионов человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи. Около 5 миллионов человек внутренне перемещены, а более 6,2 миллиона стали беженцами.

Напомним, что Норвегия также намерена передать Украине пакет военной помощи. В него войдет около 50 гусеничных грузовиков модели NM199 (или M548).

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