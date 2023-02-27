Охлобистін назвав росіянок "грибницями, які розповсюджують життя"

А ми давно підозрювали, що росія — країна розмовляючих "грибів"...

У росії жінки живуть довше за чоловіків зовсім не тому, що росіяни чоловічої статі перетворюються на добрива на чорноземах України, а тому, що російські жінки — це грибниці.

Про це розповів російським школярам скандальний актор і пропагандист Іван Охлобистін.

Як повідомляє "Пермь онлайн", журналісти виявили відповідне відеозвернення Охлобистіна на сайті "Розмови про важливе". Сайт присвячено однойменним урокам, які щотижня проводяться в російських школах та коледжах, щоб розповісти дітям про "ключові аспекти життя людини в сучасній росії".

"Знає, де ведмедик може лапу смоктати"

Як стверджує Охлобистін, російські жінки постійно оновлюються "за фактом своєї біологічної будови".

"Це необхідно, щоб вони були готові до дітонародження, їм природа дала більше, ніж мужику. Чоловік на короткі дистанції: швидкий удар, схопив, мамонт, бігти, готово. А у жінки ні. Вона ось як грибниця, довкола себе поширює життя, і їй природа надала цю внутрішню силу", — розповів він дітям.

Що ж до російських чоловіків, то, судячи з ролика Охлобистіна, їхнє основне заняття в сучасній росії — це полювання та збирання.

"Він (чоловік. — Ред.) знає, де пастка стоїть, він знає, де ведмедик може лапу смоктати, він знає, де вовки, він знає, де малина. І коли жінка виходить за ним, він веде її стежками, щоб вона не впала, не потрапила в капкан, ведмедик її не з'їв, малину вона знайшла. А вдома, коли він повертається, жінка облаштовує свій світ так, щоб їй зручно було готувати, дітей виховувати", — пояснив він.

Нагадаємо, актор і священник Іван Охлобистін прославився істеричними криками "Гойда!" під час концерту на честь "приєднання" до росії тимчасово окупованих українських територій, який відбувся у москві 30 вересня 2022 року.

Також у листопаді минулого року Охлобистін звозив свою родину на тимчасово окуповану територію Донецької області. "Нам цікаво, ми полюбляємо таке", — пояснив тоді він.