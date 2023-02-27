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Новая "гойда": Охлобыстин рассказал россиянкам, что они — грибницы

27 февраля 2023 15:45
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Охлобыстин назвал россиянок "грибницами, распространяющими жизнь"
А ведь мы давно подозревали, что россия – страна говорящих "грибов"…
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

В россии женщины живут дольше мужчин вовсе не потому, что россияне мужского пола превращаются в удобрения на черноземах Украины, а потому, что русские женщины — это грибницы.

Об этом поведал российским школьникам скандальный актер и пропагандист Иван Охлобыстин.

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Как сообщает "Пермь онлайн", журналисты обнаружили соответствующее видеообращение Охлобыстина на сайте "Разговоры о важном". Сайт посвящен одноименным урокам, которые еженедельно проводятся в российских школах и колледжах, дабы рассказать детям о "ключевых аспектах жизни человека в современной россии".

"Знает, где мишка может лапу сосать"

Как утверждает Охлобыстин, русские женщины все время обновляются "по факту своего биологического строения".

"Это необходимо, чтобы они были готовы к деторождению, им природа дала больше, чем мужику. Мужик на короткие дистанции: быстрый удар, схватил, мамонт, бежать, есть. А у женщины нет. Она вот, как грибница, вокруг себя распространяет жизнь, и ей природа дала эту внутреннюю силу", — рассказал он детям.

Что же касается российских мужчин, то, судя по ролику Охлобыстина, их основное занятие в современной россии — это охота и собирательство.

"Он (мужчина, — ред.) знает, где ловушка стоит, он знает, где мишка может лапу сосать, он знает, где волки, он знает, где малина. И когда женщина выходит за ним, он ведет ее тропками, чтобы она не упала, не попала в капкан, мишка ее не съел, малину она нашла. А дома, когда он возвращается, женщина обустраивает мир свой так, чтобы ей удобно было готовить, детей воспитывать", — объяснил он.

Напомним, актер и священник Иван Охлобыстин прославился истерическими криками "Гойда!" во время концерта в честь "присоединения" к россии временно оккупированных украинских территорий, который прошел в москве 30 сентября 2022 года.

Также в ноябре прошлого года Охлобыстин свозил свою семью на временно оккупированную территорию Донецкой области. "Нам интересно, мы любим такое", — объяснил тогда он.

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