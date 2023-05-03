Нова маячня Патрушева: США хочуть завоювати Європу, щоб врятуватися від вулкана Єллоустоун

Секретар російського Радбезу мріяв про загибель Північної Америки. Фото: ТАРС

США готуються заволодіти Східною Європою та Росією, щоб переселитися туди після виверження вулкана Єллоустоун, яке обов'язково знищить Америку. Цю феєричну заяву озвучив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев в інтерв'ю російським ЗМІ.

"Проведені дослідження дозволили змоделювати перебіг передбачуваного виверження та його наслідки. Вважається, що загибель всього живого на території Північної Америки неминуча", — заявив Патрушев виданню "Известия"

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Тому, на думку Патрушева, США прагнуть заволодіти так званим Хартлендом — "серединною землею", до складу якої, на його думку, географічно входить і Росія.

"Дехто в Америці стверджує, що при можливому виверженні найбезпечнішими місцями стануть Східна Європа і Сибір. Мабуть, тут криється відповідь на питання, чому англосаксонські еліти так прагнуть заволодіти цим Хартлендом", — розповів Патрушев російським журналістам.

Скрєпи допоможуть

Утім, за словами секретаря російського Радбезу, нещасні мешканці США та Європи мають шанс врятуватися від жахливого вулкана мирним шляхом. Цей шлях лежить через переїзд у Росію та отримання російського громадянства.

"Не варто забувати, що в США, як і в інших недружніх країнах, проживає чимало громадян, які позитивно налаштовані по відношенню до Росії. Добропорядні американці та європейці можуть проігнорувати антиросійську пропаганду Вашингтона, приїхати в нашу країну і стати громадянами Російської Федерації за умови дотримання російського законодавства та поваги до нашої культури", — заманює іноземців до РФ Патрушев.

Також він стверджує, що кількість охочих змінити загниваючий Захід на процвітаючу Росію вже збільшується з кожним днем.

"Кількість бажаючих обрати постійним місцем проживання Росію зростає. Більшість із них — глибоко віруючі християни, яким близькі за духом моральні та моральні цінності, які оберігаються в Росії, але давно розтоптані в Америці", — заявив Патрушев.

Нагадаємо, за даними розслідування The Times, Микола Патрушев був одним із тих, хто переконав Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Також Патрушева називають одним із найімовірніших наступників Володимира Путіна на посаді президента РФ.