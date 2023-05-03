Нова маячня Патрушева: США хочуть завоювати Європу, щоб врятуватися від вулкана Єллоустоун
США готуються заволодіти Східною Європою та Росією, щоб переселитися туди після виверження вулкана Єллоустоун, яке обов'язково знищить Америку. Цю феєричну заяву озвучив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев в інтерв'ю російським ЗМІ.
"Проведені дослідження дозволили змоделювати перебіг передбачуваного виверження та його наслідки. Вважається, що загибель всього живого на території Північної Америки неминуча", — заявив Патрушев виданню "Известия"
Тому, на думку Патрушева, США прагнуть заволодіти так званим Хартлендом — "серединною землею", до складу якої, на його думку, географічно входить і Росія.
"Дехто в Америці стверджує, що при можливому виверженні найбезпечнішими місцями стануть Східна Європа і Сибір. Мабуть, тут криється відповідь на питання, чому англосаксонські еліти так прагнуть заволодіти цим Хартлендом", — розповів Патрушев російським журналістам.
Скрєпи допоможуть
Утім, за словами секретаря російського Радбезу, нещасні мешканці США та Європи мають шанс врятуватися від жахливого вулкана мирним шляхом. Цей шлях лежить через переїзд у Росію та отримання російського громадянства.
"Не варто забувати, що в США, як і в інших недружніх країнах, проживає чимало громадян, які позитивно налаштовані по відношенню до Росії. Добропорядні американці та європейці можуть проігнорувати антиросійську пропаганду Вашингтона, приїхати в нашу країну і стати громадянами Російської Федерації за умови дотримання російського законодавства та поваги до нашої культури", — заманює іноземців до РФ Патрушев.
Також він стверджує, що кількість охочих змінити загниваючий Захід на процвітаючу Росію вже збільшується з кожним днем.
"Кількість бажаючих обрати постійним місцем проживання Росію зростає. Більшість із них — глибоко віруючі християни, яким близькі за духом моральні та моральні цінності, які оберігаються в Росії, але давно розтоптані в Америці", — заявив Патрушев.
Нагадаємо, за даними розслідування The Times, Микола Патрушев був одним із тих, хто переконав Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.
Також Патрушева називають одним із найімовірніших наступників Володимира Путіна на посаді президента РФ.