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Новый бред Патрушева: США хотят завоевать Европу, чтобы спастись от вулкана Йеллоустоун

3 мая 2023 12:55
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Новый бред Патрушева: США хотят завоевать Европу, чтобы спастись от вулкана Йеллоустоун
Секретарь российского Совбеза размечтался о гибели Северной Америки. Фото: ТАСС
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

США готовятся завладеть Восточной Европой и Россией, чтобы переселиться туда после извержения вулкана Йеллоустоун, которое непременно уничтожит Америку. Это феерическое заявление озвучил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью российским СМИ.

"Проведенные исследования позволили смоделировать ход предполагаемого извержения и его последствия. Считается, что гибель всего живого на территории Северной Америки неизбежна", — заявил Патрушев изданию "Известия"

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Поэтому, по мнению Патрушева, США стремятся завладеть так называемым Хартлендом — "срединной землей",  в состав которой, по его представлениям, географически входит и Россия.

"Некоторые в Америке утверждают, что при возможном извержении самыми безопасными местами станут Восточная Европа и Сибирь. Видимо, здесь кроется ответ на вопрос, почему англосаксонские элиты так стремятся завладеть тем самым Хартлендом", — поведал Патрушев российским журналистам.

Скрепы помогут

Впрочем, по словам секретаря российского Совбеза, у несчастных жителей США и Европы есть шанс спастись от ужасного вулкана мирным путем. Этот путь лежит через переезд в Россию и получение российского гражданства.

"Не стоит забывать, что в США, как и в других недружественных странах, проживает немало граждан, которые позитивно настроены по отношению к России. Добропорядочные американцы и европейцы вполне могут проигнорировать антироссийскую пропаганду Вашингтона, приехать в нашу страну и стать гражданами Российской Федерации при условии соблюдения российского законодательства и уважения к нашей культуре", — заманивает инострацев в Россию Патрушев.

Также он утверждает, что число желающих сменить загнивающий Запад на процветающую РФ уже увеличивается с каждым днем.

"Число желающих выбрать постоянным местом жительства Россию растет. Большинство из них — глубоко верующие христиане, которым близки по духу моральные и нравственные ценности, оберегаемые в России, но давно растоптанные в Америке", — заявил Патрушев.

Напомним, по данным расследования The Times, Николай Патрушев был одним из тех, кто убедил Путина начать полномасштабное вторжение в Украину.

Также Патрушева называют одним из наиболее вероятных преемников Владимира Путина на посту президента РФ.

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