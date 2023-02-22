​​​​​​​Нова залізна завіса і зміцнення НАТО: ЗМІ пишуть, як війна в Україні змінила світ

За рік війни в Україні світ серйозно змінився, росія стала вигнанцем, а НАТО переживає відродження

Повномасштабна війна росії проти України відродила НАТО і загнала країну-агресор за нову залізну завісу. Крім того, Європа повернулася до старого формату воєн, які вважали уже неможливими.

Про це написало у своїй статті до роковин війни в Україні видання AP.

Повернення до війн минулого

Напад росії на Україну повернув Європу до часів Другої чи навіть Першої світової війни, коли війна велася традиційними способами - держава проти держави, з використанням танків і артилерії, з брудними окопами і жорстокими боями.

Видання нагадало, як ще за три місяці до початку війни прем’єр Великої Британії Борис Джонсон запевняв, що британській армії не потрібно більше важкого озброєння — і як він же тепер закликає передати Україні якомога більше танків для того, аби зупинити російські війська.

Зміцнення НАТО і ЄС

Путін, починаючи війну проти України, сподівався на розділення Заходу і послаблення НАТО. Насправді усе вийшло зовсім інакше.

Північноатлантичний альянс по суті відродився, більш того, збільшується, бо до нього вступають Фінляндія і Швеція.

Крім того, проти росії об’єднався і Європейський Союз, запроваджуючи проти агресора усе більші санкції і надаючи Україні величезну фінансову та іншу підтримку.

Нова залізна завіса

Напад росії на Україну і відповідь Європи та США перетворили москву на ізгоя на Заході.

Росія втрачає економічні та політичні зв’язки у цивілізованому світі, опинившись за новою "залізною завісою".

Натомість країна-агресор посилив співробітництво із іншими світовими вигнанцями — Іраном та Північною Кореєю.

Нагадаємо, що за рік повномасштабного вторгнення рф віра у перемогу над російськими загарбниками серед українців зросла до рекордних показників. Якщо у 2021 році 56% українців вірили у перемогу, то у лютому 2023 року це показник становить уже 95%.

Фото з російських ЗМІ