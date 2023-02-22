Новый железный занавес и укрепление НАТО: СМИ пишут, как война в Украине изменила мир

За год войны в Украине мир серьезно изменился, россия стала изгнанником, а НАТО переживает возрождение

Полномасштабная война россии против Украины возродила НАТО и загнала страну-агрессор за новый железный занавес. Кроме того, Европа вернулась к старому формату войн, считавшихся уже невозможными.

Об этом написало в своей статье к годовщине войны в Украине издание AP.

Возвращение к войнам прошлого

Нападение россии на Украину вернуло Европу во времена Второй или даже Первой мировой войны, когда война велась традиционными способами — государство против государства, с использованием танков и артиллерии, с грязными окопами и жестокими боями.

Издание напомнило, как еще за три месяца до начала войны премьер Великобритании Борис Джонсон уверял, что британской армии не нужно больше тяжелого вооружения — и как он теперь призывает передать Украине как можно больше танков для того, чтобы остановить российские войска.

Укрепление НАТО и ЕС

Путин, начиная войну против Украины, надеялся на разделение Запада и ослабление НАТО. На самом деле все вышло совсем по-другому.

Североатлантический альянс по сути возродился, более того, увеличивается, потому что в него вступают Финляндия и Швеция.

Кроме того, против россии объединился и Европейский Союз, вводя против агрессора все большие санкции и оказывая Украине огромную финансовую и другую поддержку.

Новый железный занавес

Нападение россии на Украину и ответ Европы и США превратили москву в изгоя на Западе.

Россия теряет экономические и политические связи в цивилизованном мире, оказавшись за новым "железным занавесом".

В то же время страна-агрессор усилила сотрудничество с другими мировыми изгнанниками — Ираном и Северной Кореей.

Напомним, что за год полномасштабного вторжения россии вера в победу над российскими захватчиками среди украинцев возросла до рекордных показателей. Если в 2021 году 56% украинцев верили в победу, то в феврале 2023 этот показатель составляет уже 95%.

Фото из российских СМИ