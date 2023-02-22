Новый железный занавес и укрепление НАТО: СМИ пишут, как война в Украине изменила мир
Полномасштабная война россии против Украины возродила НАТО и загнала страну-агрессор за новый железный занавес. Кроме того, Европа вернулась к старому формату войн, считавшихся уже невозможными.
Об этом написало в своей статье к годовщине войны в Украине издание AP.
-
Три знака зодиака накроет волной счастья и удачи в конце февраля
-
Боится за свою жизнь: у стадиона "Лужники", где выступал путин, заметили ПВО
-
Цинизм зашкаливает: в "Лужниках" перед выступлением путина спели украинскую песню "Пливе кача"
-
В Одессе срочно нужны доноры крови: как можно помочь
-
"Похожие маневры уже были": эксперт объяснил неожиданные взрывы в Мариуполе
-
Украинцам разрешат платить кредиты по-новому: что предлагает правительство
-
В Одесской области мужчина устроил стрельбу из-за коров: что решил суд
-
В Молдове опровергли информацию о раздаче повесток
-
Чтобы Херсон стал безопасным, нужно дойти до середины Крыма, — Дмитрий Плетенчук
-
В Украине возобновили беспроцентную помощь до 100 тыс. гривен: кто может получить
Возвращение к войнам прошлого
Нападение россии на Украину вернуло Европу во времена Второй или даже Первой мировой войны, когда война велась традиционными способами — государство против государства, с использованием танков и артиллерии, с грязными окопами и жестокими боями.
Издание напомнило, как еще за три месяца до начала войны премьер Великобритании Борис Джонсон уверял, что британской армии не нужно больше тяжелого вооружения — и как он теперь призывает передать Украине как можно больше танков для того, чтобы остановить российские войска.
Укрепление НАТО и ЕС
Путин, начиная войну против Украины, надеялся на разделение Запада и ослабление НАТО. На самом деле все вышло совсем по-другому.
Североатлантический альянс по сути возродился, более того, увеличивается, потому что в него вступают Финляндия и Швеция.
Кроме того, против россии объединился и Европейский Союз, вводя против агрессора все большие санкции и оказывая Украине огромную финансовую и другую поддержку.
Новый железный занавес
Нападение россии на Украину и ответ Европы и США превратили москву в изгоя на Западе.
Россия теряет экономические и политические связи в цивилизованном мире, оказавшись за новым "железным занавесом".
В то же время страна-агрессор усилила сотрудничество с другими мировыми изгнанниками — Ираном и Северной Кореей.
Напомним, что за год полномасштабного вторжения россии вера в победу над российскими захватчиками среди украинцев возросла до рекордных показателей. Если в 2021 году 56% украинцев верили в победу, то в феврале 2023 этот показатель составляет уже 95%.
Фото из российских СМИ