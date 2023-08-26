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Нова Зеландія надаватиме українським біженцям посвідку на проживання

26 серпня 2023 23:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Нова Зеландія надаватиме українським біженцям посвідку на проживання
Українські біженці. Фото: Gregory Bull
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У зв'язку з ситуацією, що склалася в Україні, Нова Зеландія прийняла рішення запропонувати можливість оформлення постійного проживання тим українським біженцям, які прибули до країни на основі специфічної візи, запровадженої раніше. Особи, які отримали таку візу до 15 березня 2024 року, мають право на постійне проживання.

Про це пише Bloomberg.

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Повідомляється, що спочатку ця віза була надана на період 12 місяців у березні 2022 року і потім була продовжена на наступний рік. Зазначається, що наразі приблизно 1510 осіб вже скористалися цією можливістю, при цьому 340 з них наразі перебувають у Новій Зеландії. Термін подання документів на таку візу завершується 15 березня.

Керівник імміграційного департаменту Нової Зеландії Ендрю Літтл підкреслив, що багато українців, які прибули до країни, не планували довгострокового перебування, проте з огляду на конфлікт, що триває, країна відчуває моральне зобов'язання допомогти їм.

Для отримання статусу постійного жителя необхідно подати медичні документи, підтвердити особу, пройти певну перевірку, а також сплатити внесок у розмірі 1200 доларів США (приблизно 708 доларів США).

Нагадаємо, що з Польщі масово виїжджають українські біженці: частина повертаються додому, решта переселяється на захід. Це, своєю чергою, створює труднощі для польського ринку праці.

Також ми писали, що у країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, що надаються для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям

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