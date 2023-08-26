Новая Зеландия будет предоставлять украинским беженцам вид на жительство

Украинские беженцы. Фото: Gregory Bull

В связи со сложившейся ситуацией в Украине, Новая Зеландия приняла решение предложить возможность оформления постоянного проживания тем украинским беженцам, которые прибыли в страну на основе специфической визы, введенной ранее. Лица, которые получили такую визу до 15 марта 2024 года, теперь имеют право на постоянное проживание.

Об этом пишет Bloomberg.

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Сообщается, что изначально эта виза была предоставлена на период в 12 месяцев в марте 2022 года и затем была продлена на следующий год. Отмечается, что в настоящее время примерно 1510 человек уже воспользовались этой возможностью, при этом 340 из них на данный момент находятся в Новой Зеландии. Срок подачи документов на такую визу завершается 15 марта.

Руководитель иммиграционного департамента Новой Зеландии Эндрю Литтл подчеркнул, что многие прибывшие в страну украинцы не планировали долгосрочного пребывания, однако учитывая продолжающийся конфликт, страна испытывает моральное обязательство помочь им.

Для получения статуса постоянного жителя необходимо представить медицинские документы, подтвердить личность, пройти определенную проверку, а также оплатить взнос в размере 1200 новозеландских долларов (приблизительно 708 долларов США).

Напомним, что из Польши массово выезжают украинские беженцы: часть возвращаются домой, остальные переселяются на запад. Это, в свою очередь, создает трудности для польского рынка труда.

Также мы писали, что в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам