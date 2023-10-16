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Нові вагнерівці: ПВК "Редут" активно вербує найманців під виглядом добровольців

16 жовтня 2023 15:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Нові вагнерівці: ПВК "Редут" активно вербує найманців під виглядом добровольців
Бійці ПВК "Редут". Фото: російські ЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Розвідка Великої Британії розповіла про діяльність приватної військової компанії "Редут", яка фактично замінила групу Вагнера на фронті в Україні. Зараз ПВК "Редут" налічує понад 7 тисяч осіб.

Про це йдеться звіті міністерства оборони Великої Британії.

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Британська розвідка зазначила, що Групу контролює і фінансує Головне управління Генштабу Збройних сил РФ.

За даними британської розвідки, з початку вторгнення "Редут" брав участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях. Наразі "Редут" є одним із кількох підрозділів ПВК та добровольчих корпусів, які використовуються Міністерством оборони Росії для поповнення російських регулярних сил.

"Цілком реалістична можливість того, що практика Міноборони Росії вербувати через так звані добровольчі загони сприяла тому, що Росія уникне подальших непопулярних мобілізацій", — зазначили у Британії.

У розвідці припускають, що вербування найманців до так званих "добровольчих" підрозділів допомагає Росії уникнути оголошення мобілізації, яка вважається непопулярним кроком.

Як раніше повідомлялося, журналісти "Радіо.Свобода" ідентифікували близько сотні бійців і командирів так званої ПВК "Редут", які брали участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну. Серед них — ув’язнені з російських колоній, "вагнерівці", учасники військових дій в Україні з 2014 року та в Сирії.

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