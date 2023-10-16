Новые вагнеровцы: ЧВК "Редут" активно вербует наемников под видом добровольцев

Бойцы ЧВК "Редут". Фото: российские СМИ

Разведка Великобритании рассказала о деятельности частной военной компании "Редут", фактически заменившей группу Вагнера на фронте в Украине. Сейчас ЧВК "Редут" насчитывает более 7 тысяч человек.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

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Вербовка наемников

Британская разведка отметила, что Группа контролируется и финансируется Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ.



По данным британской разведки, с начала вторжения "Редут" принимал участие в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях. В настоящее время "Редут" является одним из нескольких подразделений ЧВК и добровольческих корпусов, используемых Министерством обороны России для пополнения российских регулярных сил.



"Совершенно реалистичная возможность того, что практика минобороны России вербовать через так называемые добровольческие отряды способствовала тому, что Россия избежит дальнейших непопулярных мобилизаций", — отметили в Британии.

В разведке предполагают, что вербовка наемников в так называемые "добровольческие" подразделения помогает России избежать объявления мобилизации, которая считается непопулярным шагом.

Как ранее сообщалось, журналисты "Радио.Свобода" идентифицировали около сотни бойцов и командиров так называемого ЧВК "Редут", участвовавших в полномасштабном вторжении России в Украину. Среди них заключенные из российских колоний, "вагнеровцы", участники военных действий в Украине с 2014 года и в Сирии.