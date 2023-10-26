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Новий прем'єр-міністр Словаччини відмовився підтримувати військову допомогу для України

26 жовтня 2023 13:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Новий прем'єр-міністр Словаччини відмовився підтримувати військову допомогу для України
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: SCANPIX/REUTERS/RADOVAN STOKLASA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Новий глава уряду Словаччини Роберт Фіцо підтвердив свою позицію щодо відсутності підтримки військової допомоги Україні, що було заявлено під час виборчої кампанії. Він вважає, що потрібно прагнути мирного врегулювання питання.

Про це повідомляє Aktuality.

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У повідомленні наголошується, що в рамках свого звернення до членів парламентського комітету з європейських питань напередодні саміту лідерів у Брюсселі, Фіцо висловив свою позицію, згідно з якою військова підтримка України з боку Словаччини не здійснюватиметься.

"Давайте протягом десяти років прагнути мирного врегулювання, а не десятирічного кровопролиття без видимих результатів", — зазначив він у своєму виступі.

Крім того, прем'єр-міністр Словаччини висловив думку, що на поточному етапі конфлікту Росія досягла великих територіальних успіхів у порівнянні з Україною.

У своєму зверненні до комітету Роберт Фіцо також наголосив, що не має наміру підтримувати санкції Євросоюзу щодо Росії, поки не буде проведено оцінку їхнього впливу на держави-члени ЄС.

Нагадаємо, що 25 жовтня президент Словаччини Зузана Чапутова затвердила новий уряд. Його очолив лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо. Він відзначився низкою проросійських заяв.

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