Новый премьер-министр Словакии отказался поддерживать военную помощь для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: SCANPIX/REUTERS/RADOVAN STOKLASA

Новый глава правительства Словакии Роберт Фицо подтвердил свою позицию относительно отсутствия поддержки военной помощи Украине, что было заявлено им во время выборной кампании. Он считает, что нужно стремиться к мирному урегулированию вопроса.

Об этом сообщает Aktuality.

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В сообщении указывается, что в рамках своего обращения к членам парламентского комитета по европейским вопросам в преддверии саммита лидеров в Брюсселе, Фицо выразил свою позицию, согласно которой военная поддержка Украины со стороны Словакии не будет осуществляться.

"Давайте на протяжении десяти лет стремиться к мирному урегулированию, а не к десятилетнему кровопролитию без видимых результатов", — отметил он в своем выступлении.

Кроме того, премьер-министр Словакии высказал мнение, что на текущем этапе конфликта Россия добилась больших территориальных успехов по сравнению с Украиной.

В своем обращении к комитету Роберт Фицо также подчеркнул, что не намерен поддерживать санкции Евросоюза в отношении России, пока не будет проведена оценка их воздействия на государства-члены ЕС.

Напомним, что 25 октября президент Словакии Зузана Чапутова утвердила новое правительство. Его возглавил лидер партии Smer-SD Роберт Фицо. Он отметился рядом пророссийских заявлений.