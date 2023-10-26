Новый премьер-министр Словакии отказался поддерживать военную помощь для Украины
Новый глава правительства Словакии Роберт Фицо подтвердил свою позицию относительно отсутствия поддержки военной помощи Украине, что было заявлено им во время выборной кампании. Он считает, что нужно стремиться к мирному урегулированию вопроса.
Об этом сообщает Aktuality.
Роберт Фицо отказался помогать Украине
В сообщении указывается, что в рамках своего обращения к членам парламентского комитета по европейским вопросам в преддверии саммита лидеров в Брюсселе, Фицо выразил свою позицию, согласно которой военная поддержка Украины со стороны Словакии не будет осуществляться.
"Давайте на протяжении десяти лет стремиться к мирному урегулированию, а не к десятилетнему кровопролитию без видимых результатов", — отметил он в своем выступлении.
Кроме того, премьер-министр Словакии высказал мнение, что на текущем этапе конфликта Россия добилась больших территориальных успехов по сравнению с Украиной.
В своем обращении к комитету Роберт Фицо также подчеркнул, что не намерен поддерживать санкции Евросоюза в отношении России, пока не будет проведена оценка их воздействия на государства-члены ЕС.
Напомним, что 25 октября президент Словакии Зузана Чапутова утвердила новое правительство. Его возглавил лидер партии Smer-SD Роберт Фицо. Он отметился рядом пророссийских заявлений.
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