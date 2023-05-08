Новим прем'єром Словаччини стане банкір Людовіт Одор

Уряд Словаччини до виборів у вересні очолить угорець Людовіт Одор. Фото: TASR

Новим очільником уряду Словаччини стане заступник голови Національного банку Людовіт Одор. Весь склад уряду країни Президентка Словаччини Зузана Чапутова пообіцяла призначити після 15 травня.

Про це вона заявила у неділю. Повідомляє видання Pravda.

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Президентка зустрілася з головою Національної ради Борисом Колларом та в.о. прем'єр-міністра Едуардом Гегером, який більше не хоче обіймати посаду пре'єра. попросив звільнити його від мандата на керівництво урядом.

Кадрові ротації в уряді Словаччини

Едуард Хегер, який донедавна очолював уряд Словаччини, зіткнувся із закликами опозиції звільнити місце для адміністрації технократів, щоб ті керувати країною до дострокових виборів. Вони відбудуться у вересні.

Опитування показують, що громадськість віддає перевагу найбільшій опозиційній партії, яку очолює колишній прем’єр-міністр Роберт Фіцо і виступає проти збільшення військової допомоги Україні.

Едуард Хегер заявив, що не хоче, щоб політична криза затягувалася.

Також Кабмін залишили кілька міністрів. Міністр сільського господарства пішов у відставку після скандалу щодо субсидій для фірми, якою він володіє. Він заперечував будь-які правопорушення. Наприкінці минулого тижня також подав у відставку міністр закордонних справ.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова у найближчі дні повідомить конкретні імена лідерам політичних партій, а потім і громадськості.

Зазначимо, що Людовіт Одор обіймає посаду віцепрезидента Нацбанку з 2018 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що попросив президента звільнити його від своїх обов'язків. Таке рішення він ухвалив через послаблення його кабінету, який виконує тимчасові обов'язки до виборів у вересні.