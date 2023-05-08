Новим прем'єром Словаччини стане банкір Людовіт Одор
Новим очільником уряду Словаччини стане заступник голови Національного банку Людовіт Одор. Весь склад уряду країни Президентка Словаччини Зузана Чапутова пообіцяла призначити після 15 травня.
Про це вона заявила у неділю. Повідомляє видання Pravda.
Президентка зустрілася з головою Національної ради Борисом Колларом та в.о. прем'єр-міністра Едуардом Гегером, який більше не хоче обіймати посаду пре'єра. попросив звільнити його від мандата на керівництво урядом.
Кадрові ротації в уряді Словаччини
Едуард Хегер, який донедавна очолював уряд Словаччини, зіткнувся із закликами опозиції звільнити місце для адміністрації технократів, щоб ті керувати країною до дострокових виборів. Вони відбудуться у вересні.
Опитування показують, що громадськість віддає перевагу найбільшій опозиційній партії, яку очолює колишній прем’єр-міністр Роберт Фіцо і виступає проти збільшення військової допомоги Україні.
Едуард Хегер заявив, що не хоче, щоб політична криза затягувалася.
Також Кабмін залишили кілька міністрів. Міністр сільського господарства пішов у відставку після скандалу щодо субсидій для фірми, якою він володіє. Він заперечував будь-які правопорушення. Наприкінці минулого тижня також подав у відставку міністр закордонних справ.
Президентка Словаччини Зузана Чапутова у найближчі дні повідомить конкретні імена лідерам політичних партій, а потім і громадськості.
Зазначимо, що Людовіт Одор обіймає посаду віцепрезидента Нацбанку з 2018 року.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що попросив президента звільнити його від своїх обов'язків. Таке рішення він ухвалив через послаблення його кабінету, який виконує тимчасові обов'язки до виборів у вересні.