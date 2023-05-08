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Новым премьером Словакии станет банкир Людовит Одор

8 мая 2023 02:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Новым премьером Словакии станет банкир Людовит Одор
Правительство Словакии до выборов в сентябре возглавит венгр Людовит Одор. Фото: TASR
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Новым главой правительства Словакии станет заместитель председателя Национального банка Людовит Одор. Весь состав правительства страны Президент Словакии Зузана Чапутова пообещала назначить после 15 мая.

Об этом она заявила в воскресенье. Сообщает издание Pravda.

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Президент встретилась с председателем Национального совета Борисом Колларом и и.о. премьер-министра Эдуардом Гегером, который больше не хочет занимать должность премьера. Он попросил освободить его от мандата на руководство правительством.

Кадровые ротации в правительстве Словакии

Эдуард Хегер, который недавно возглавлял правительство Словакии, столкнулся с призывами оппозиции освободить место для администрации технократов, чтобы те руководили страной до досрочных выборов. Они состоятся в сентябре.

Опросы показывают, что общественность предпочитает крупнейшую оппозиционную партию, которую возглавляет бывший премьер-министр Роберт Фицо и выступает против увеличения военной помощи Украине.

Эдуард Хегер заявил, что не хочет, чтобы политический кризис затягивался.

Также Кабмин покинули несколько министров. Министр сельского хозяйства ушел в отставку после скандала по субсидиям для фирмы, которой он владеет. Он отрицал какие-либо правонарушения. В конце прошлой недели также подал в отставку министр иностранных дел.

Президент Словакии Зузана Чапутова в ближайшие дни сообщит конкретные имена лидерам политических партий, а затем и общественности.

Отметим, что Людовит Одор занимает должность вице-президента Нацбанка с 2018 года.

Напомним, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что попросил президента освободить его от своих обязанностей. Такое решение он принял из-за ослабления его кабинета, выполняющего временные обязанности до выборов в сентябре.

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