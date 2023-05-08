Новым премьером Словакии станет банкир Людовит Одор

Правительство Словакии до выборов в сентябре возглавит венгр Людовит Одор. Фото: TASR

Новым главой правительства Словакии станет заместитель председателя Национального банка Людовит Одор. Весь состав правительства страны Президент Словакии Зузана Чапутова пообещала назначить после 15 мая.

Об этом она заявила в воскресенье. Сообщает издание Pravda.

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Президент встретилась с председателем Национального совета Борисом Колларом и и.о. премьер-министра Эдуардом Гегером, который больше не хочет занимать должность премьера. Он попросил освободить его от мандата на руководство правительством.

Кадровые ротации в правительстве Словакии

Эдуард Хегер, который недавно возглавлял правительство Словакии, столкнулся с призывами оппозиции освободить место для администрации технократов, чтобы те руководили страной до досрочных выборов. Они состоятся в сентябре.

Опросы показывают, что общественность предпочитает крупнейшую оппозиционную партию, которую возглавляет бывший премьер-министр Роберт Фицо и выступает против увеличения военной помощи Украине.

Эдуард Хегер заявил, что не хочет, чтобы политический кризис затягивался.

Также Кабмин покинули несколько министров. Министр сельского хозяйства ушел в отставку после скандала по субсидиям для фирмы, которой он владеет. Он отрицал какие-либо правонарушения. В конце прошлой недели также подал в отставку министр иностранных дел.

Президент Словакии Зузана Чапутова в ближайшие дни сообщит конкретные имена лидерам политических партий, а затем и общественности.

Отметим, что Людовит Одор занимает должность вице-президента Нацбанка с 2018 года.

Напомним, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что попросил президента освободить его от своих обязанностей. Такое решение он принял из-за ослабления его кабинета, выполняющего временные обязанности до выборов в сентябре.